Si accende la polemica su un errore presente nelle lettere di convocazione inviate agli ottantenni. Come punto vaccinale a Piove di Sacco è stato scelto il Palajunior Borgo Rossi, che si trova in via Bernardo da Piove. Nel documento però è stato scritto, sbagliando, via Petrarca. Nella prima tranche di lettere è stato inserito l'indirizzo sbagliato del punto tamponi nella Saccisica, nella seconda tranche l'errore è stato corretto. A puntare il dito è il portavoce delle opposizioni in Consiglio Regionale, Arturo Lorenzoni: «Chiedo all'amministrazione regionale massima attenzione e chiarezza su quanto viene scritto nelle lettere in arrivo, o già arrivate, ai soggetti interessati alla prima dose». Intanto l'Anp Cia Padova (Confederazione dell'agricoltura) chiede attenzione per il comprensorio del Montagnanese. «Non è stato previsto alcun centro vaccini anticovid, con pesanti conseguenze per gli anziani del posto», dice Dino Milanello, al quale nei giorni scorsi sono giunte molte lamentele da parte dei residenti. Tuttora non abbiamo un ospedale di riferimento, quello di Schiavonia, in grado di funzionare a pieno regime. Talvolta gli anziani sono costretti ad andare nella struttura di Camposampiero, distante da qui 95 chilometri, per effettuare le visite specialistiche. Non possiamo creare ulteriori disagi e motivi di ansia agli ultraottantenni aggiunge Tanti di loro hanno patologie gravi, vivono nella solitudine o all'interno di una rete famigliare quanto meno fragile. A questo adesso si aggiunge la preoccupazione psicologica di non poter disporre di un centro vaccini sul territorio. Peraltro si pone pure un problema di trasporto nelle sedi di Este e Monselice».

E.Fa.

