PADOVA «E noi?». Il coro è unanime tra i gestori delle palestre. I sentimenti di fronte alle immagini dell'ultimo fine settimana, con evidenti assembramenti in centro, sono diversi. Si passa dalla rabbia all'amarezza e l'oggetto del biasimo non sono solo i cittadini che si sono riversati nelle strade dello shopping ma soprattutto chi stabilisce le regole. «Non ho più parole dice Chiara Bertozzo, titolare dello studio Smart Body a Ponte San Niccolò Sono passata dallo sconforto, alla disperazione alla rabbia. Mi sento emarginata come lavoratrice e cittadina, è come se fossimo di serie B. Non vedo un criterio delle riaperture». Bertozzo ha scritto diverse lettere aperte al presidente di Regione Luca Zaia per chiedere che si guardi anche al mondo delle palestre che comprende realtà molto diverse tra loro.

«Hanno fatto un gran calderone e inserito lo sport in una sola grande categoria. Sbagliando afferma Mirco Cecolin, presidente di Csen Padova Ci sono discipline sportive, penso al karate, al judo, alla danza ma ce ne sono tante altre che non prevedono il contatto. Ma anche attività non anaerobiche che avrebbero potuto continuare». Come l'allenamento uno a uno, personal trainer e cliente, di cui si stava discutendo per la ripartenza prima della crisi di governo. «Ma ci devono chiarire alcuni punti, vuol dire tutto e niente puntualizza Sandro Cucuccio, delegato di Ascom alle palestre e titolare della Elan Vital di via Goito Quante persone possono allenarsi in modalità uno a uno in un determinato spazio? Sono voci che girano e nient'altro, vedremo come evolverà la situazione a Roma. Certo è che il 5 marzo, data di scadenza del decreto che ci tiene chiusi, non è così lontano. A vedere le immagini dell'ultimo fine settimana sono inviperito, il rischio è di tornare indietro e per cosa? Per qualche sconsiderato che va in giro come se nulla fosse? Abbiamo fatto troppi sacrifici, è un anno che siamo in perdita e il 30-40 per cento di noi non riaprirà più».

Questo non vuol dire che i gestori delle palestre vorrebbero che i negozi o gli esercizi pubblici chiudessero, anzi. Sono tutti concordi nel dire che se altre persone lavorano ne sono felici. Ma la percezione è che per il loro settore ci sia scarsa considerazione. «È una situazione imbarazzante, più che arrabbiato provo amarezza dice Stefano Leorato della Fitness Formula in galleria San Carlo Sono contento se altri lavorano ma noi? È ormai un anno che siamo chiusi. La cosa più triste per un essere umano è il dubbio, il non sapere. Viviamo nell'incertezza, se un mio collaboratore vuole cambiare lavoro cosa gli posso dire?». I ristori arrivati sono irrisori e l'ultimo decreto si è arenato nelle ultime settimane. «Ho 1.250 euro di affitto al mese, dico solo questo, per un'attività di uno a uno per la maggior parte non anaerobica aggiunge Bertozzo Mio padre si era messo da parte un gruzzolo per la vecchiaia, nel caso in cui avesse avuto bisogno della casa di riposo o di cure. Mi sta aiutando con quei soldi. Come dovrei sentirmi? Sono andata due volte a Marghera, ho scritto lettere a Zaia e non ho mai ricevuto risposta».

Senza contare l'aspetto riguardante la salute: praticare sport non vuol dire solo tenersi in forma, vuol dire prevenire malattie e star bene anche psicologicamente. «Ci hanno catalogati come untori quando invece il nostro lavoro poggia le sue fondamenta sulla tutela della salute - fa notare Cecolin - Da sempre nei nostri centri si sta attenti, si sanifica e quando è arrivato il Covid sono stati fatti ulteriori investimenti. Nelle nostre palestre si lavora anche con persone che hanno problemi cardiaci o motori, mens sana in corpore sano non si dice per caso. Non me la prendo tanto con le persone che sono uscite, non me la sento di condannarli. Mi dici che posso uscire e poi ti lamenti? Mi fa infuriare la disparità di trattamento».

