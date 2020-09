LE ISTITUZIONI

PADOVA Le istituzioni locali sono in attesa. In attesa di un decreto legge e in attesa di capire quanti soldi arriveranno per potenziare il parco mezzi. «Il primo nodo da sciogliere è la possibilità di affidare alcune corse ai privati dice Elisa Venturini, delegata ai trasporti per la Provincia Servirebbe una deroga alla norma per ampliare il numero di mezzi privati che si possono utilizzare e anche un decreto legge che omologhi i bus turistici al trasporto pubblico».

Questione che mette sull'attenti i sindacati: «Se si parla di un affidamento temporaneo ai privati possiamo essere d'accordo riferisce Stefano Pieretti di Adl Cobas Ma serve comunque un piano serio di acquisto autobus e assunzioni se vogliamo superare l'emergenza, non possiamo affidarci solo al privato». C'è anche l'incognita dei 200 milioni promessi dal governo che andranno ripartiti tra le Regioni, che a loro volta dovranno distribuirli agli enti locali (Provincia e Comune), che li gireranno alle società dei trasporti. «Ipotizzo che potrebbero arrivare a Padova uno o due milioni di euro ma, ribadisco, è un'ipotesi afferma Andrea Ragona, assessore alla Mobilità Credo che il problema sia più per l'extraurbano, teniamo presente che in città molti ragazzi usano la bici e raggiungono più facilmente la loro scuola».

Altro dubbio è sulla tenuta del traffico. Potrebbero esserci genitori che decidono di accompagnare i figli la mattina andando così ad aggiungere auto sulle strade già congestionate della città. «Il rischio c'è ma bisogna considerare un altro fattore sul tema sottolinea Ragona Quanti padovani saranno in smart working? Facendo la differenza tra chi lavorerà da casa, e quindi non avrà bisogno di spostarsi, e chi accompagnerà i figli a scuola si potrebbe arrivare a una situazione non troppo disagevole».

«Sarà molto difficile che i privati, con la riapertura delle scuole, possano mettere a disposizione i bus turistici per potenziare il trasporto pubblico». A dirlo è stato ieri mattina il sindaco Sergio Giordani al termine di un incontro con il presidente della Provincia Fabio Bui. Due i punti all'ordine del giorno della riunione: garantire, in sicurezza, i trasporti a tutti gli studenti che dal 14 settembre torneranno in classe e la firma del contratto con cui Busitalia andrà a gestire il trasporto pubblico in città e in provincia per i prossimi 9 anni.

«Per quel che riguarda l'organizzazione di bus e tram in vista della riapertura delle scuole ha spiegato Giordani stiamo cercando di trovate una soluzione, ma la situazione è molto complicata. Quello che è certo è che, molto difficilmente, per potenziare il servizio si potrà far ricorso alle società di trasporto private. In primo luogo, i bus turistici non sono omologati per il trasporto pubblico. Inoltre Busitalia non può assegnare direttamente il sevizio, la legge non lo consente. Servirebbero, dunque, dei bandi di gara. Una circostanza che è incompatibile con i tempi dell'inizio dell'anno scolastico. Anche far rispettare il contingentamento dei posti a bordo, rischia di rivelarsi complicatissimo, è pensabile che gli autisti si mettano a contare chi sale o scende da un autobus? E, anche se lo facessero, poi che strumenti avrebbero per impedire che chi aspetta alle fermate salga a bordo?». Buone notizie arrivano, invece, sul fronte del contratto da firmare con Busitalia. «Assieme alla Provincia ha concluso Giordani abbiamo deciso che si firma entro la fine del mese e, naturalmente, le condizioni rimarranno quelle contenute nel bando di gara».

