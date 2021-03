LE ISTITUZIONI

PADOVA C'è soddisfazione tra le istituzioni per come è andata la giornata. La preoccupazione era tanta visti i precedenti e invece ieri è andato tutto bene. Tra carabinieri, Polizia di Stato e polizia locale c'erano più di 80 persone dedicate ai controlli in centro storico, quattro volte di più rispetto alla normalità. I punti caldi erano piazza Duomo, il comparto Piazze, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle. Nella prima sono stati rinforzati i controlli mentre l'isola Memmia è stata chiusa per il secondo sabato consecutivo. In via Roma e via Umberto I vigeva la direzione consigliata da sud a nord. «Incredibile ma vero, piazza Duomo alle sei meno un quarto era vuota dice l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina Ero davvero molto preoccupato e invece la giornata è trascorsa tranquillamente. Devo dire che ho visto all'opera la polizia locale e sono stati bravissimi. Invitavano i ragazzi a muoversi e non sedersi sui muretti, sono orgoglioso. Ero teso anche per un altro motivo: c'era un vuoto normativo che poteva creare dei problemi. L'ordinanza del presidente Luca Zaia che vietava la consumazione in piedi dalle 15 in poi è scaduta ieri (venerdì, ndr). A quanto pare nessuno se ne è accorto ma poteva creare dei problemi».

LE SANZIONI

La polizia locale ha multato un uomo senza mascherina e disporrà la chiusura di un bar per cinque giorni (non ancora notificata) perché all'interno c'era una tavolata di venti persone, troppe stando alle norme anti-Covid vigenti che stabiliscono un massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo (a meno che non siano conviventi). In piazza Duomo, inoltre, sono stati identificati diversi ragazzi ma nessuna contravvenzione è stata staccata agli adolescenti che si sono fermati un po' a chiacchierare con gli amici.

«La situazione è rimasta tranquilla conferma il comandante dei carabinieri, colonnello Luigi Manzini Certo, c'era un po' di gente, complice anche la giornata che invitava a restare fuori. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di assembramenti, i cittadini sono molto collaborativi, ma non abbiamo effettuato interventi significativi. Più che altro si è trattato di un monitoraggio, abbiamo invitato a tenere la mascherina o mantenere le distanze. Oltre alle normali pattuglie c'era anche il 4° Battaglione Veneto di Mestre».

I carabinieri non hanno presidiato solamente la città ma anche i centri della provincia come Cittadella, Abano o Montegrotto dove potevano verificarsi delle criticità per l'afflusso di persone: anche al di fuori della città del Santo non ci sono stati problemi per gli assembramenti e la giornata è trascorsa senza intoppi.

LA PRESENZA

«C'era meno gente rispetto alla scorsa settimana ma alcuni assembramenti si sono visti vicino alla Gran guardia in piazza dei Signori e in piazza Duomo. Una situazione comunque più contenuta rispetto a ciò che abbiamo visto in precedenza sottolinea il questore Isabella Fusiello Non si sono verificate risse e nemmeno aggressioni nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine. È chiaro che quando siamo presenti sul territorio le persone, anche i più riottosi, si adeguano. Non appena molliamo un punto si torna indietro ma nella giornata di oggi (ieri, ndr) non ci sono stati problemi rilevanti».

Alcune sanzioni sono state comminate ai giovani che sostavano in piazza Duomo perché non indossavano correttamente la mascherina, una delle quali a un minorenne che non ha accettato di buon grado la multa. Nel piazzale antistante la Cattedrale sono state identificate 40 persone.

Silvia Moranduzzo

© riproduzione riservata

