LE REAZIONIUnanime e trasversale il cordoglio alla notizia della morte del maestro Claudio Scimone, dalle più alte cariche dello Stato a tutto il mondo della cultura, passando per le istituzioni cittadine. «La scomparsa del maestro Claudio Scimone è una grave perdita per la cultura musicale italiana. I suoi Solisti Veneti, apprezzati in tutto il mondo, sono motivo di vanto per il nostro Paese - ha detto ieri pomeriggio la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati - Una formazione, fondata e diretta da lui, che ha reso...