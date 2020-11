LE INIZIATIVE

PROVINCIA In molti usufruiscono dei loro ambulatori, altri, con il sostegno delle amministrazioni comunali, potranno esercitare nei drive-in, in sale appositamente messe a disposizione o sotto i tendoni della Protezione Civile. Tutti i Comuni della provincia si organizzano per mettere i medici di base in condizione di effettuare i tamponi come previsto dall'ordinanza regionale.

LE SOLUZIONI

A Pozzonovo i medici di base Valter Volpe e Sara Lunghi sono già partiti con l'effettuazione dei tamponi optando per la modalità drive in davanti ai rispettivi ambulatori, fuori dal normale orario delle visite.

In due giorni sono stati effettuati oltre sessanta tamponi. Possono fruire di questa opportunità i contatti stretti asintomatici, dopo almeno 48 ore dal contatto con soggetto positivo, o i casi sospetti che il medico ritiene di sottoporre a tampone.

A darne notizia è il sindaco Arianna Lazzarini che spiega che si tratta di un servizio importante per Pozzonovo, attivato così rapidamente grazie alla collaborazione tra Comune e professionisti della sanità, «sgravando i cittadini dalle code ai punti di accesso Ulss e riducendo gli assembramenti». Anche il Comune di Pernumia ha deciso di attivare il servizio con la modalità drive in, allestendo con la Protezione Civile una tensostruttura di fronte a Villa Griffey, in via Beolco, che sarà gestita dai medici di base che operano nel territorio, i quali dovranno accordarsi per svolgere i tamponi a rotazione. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, previo triage telefonico al numero 0429 779603.

NEGLI AMBULATORI

I cinque medici di base di Villa del Conte effettueranno i tamponi all'interno del loro ambulatorio, perché al momento non necessitano di spazi. A Villanova, invece, l'amministrazione comunale a partire dal 9 novembre scende in piazza a sostegno dei medici e attiva un'altra collaborazione, stavolta focalizzata sui tamponi Covid-19.

«Dobbiamo fare il possibile per evitare di congestionare gli ambulatori e di compromettere le attività dei nostri medici ricorda l'assessore alla sanità, Elena Pagetta pertanto ci siamo adoperati per pianificare un percorso esclusivo riservato all'esecuzione dei tamponi rapidi. Grazie alla Pro Loco, riusciremo a mettere due strutture dedicate all'esecuzione di questo screening».

In Piazza Mariutto, infatti, sono stati installati due gazebo. Se ne utilizzerà soltanto uno, ma, nel caso in cui venisse riscontrata una positività, in attesa delle necessarie operazioni di sanificazione che dovranno essere eseguite nella struttura, l'attività proseguirà nell'altro gazebo.

In centro storico a Cittadella, nel cortile del palazzo dell'ex cinema Roma, sarà allestito un gazebo per effettuare i tamponi. Lo ha predisposto l'ambulatorio medico sede di medicina di gruppo, composto dai medici di medicina generale Gilberto D'Amato, Fabiana Coniglio, Maria Cristina Salvagnini e Maria Luisa Travaglia.

La struttura sarà allestita domani dai volontari della Protezione Civile. In corso anche la preparazione in viale Noblesville del nuovo punto tamponi drive in, attualmente posizionato nel centro direzionale Le Torri in Borgo Bassano.

L'ACCESSO

Anche il Comune di Mestrino ha voluto trovare subito una soluzione per permettere ai medici di lavorare in sicurezza. «Un ambiente comunale adeguato secondo normativa Covid - spiega il sindaco Marco Agostini - Ogni medico avrà un suo turno e un ambiente dedicato e sanificato».

Tendoni sono stati allestiti anche in altri comuni, da Battaglia Terme a Due Carrare.

Camilla Bovo

(Hanno collaborato Michelangelo Cecchetto, Luca Marin, Barbara Turetta)

