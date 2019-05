CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPADOVA Stanno ascoltando alunni, insegnanti e genitori. Ma, soprattutto, stanno scandagliando le immagini di diverse telecamere di videosorveglianza. Così i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Prato della Valle tentano di far luce sull'episodio capitato venerdì mattina all'istituto professionale Ruzza in zona Pontecorvo, dove qualcuno ha spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino costringendo venticinque studenti, un professore e una professoressa a finire in pronto soccorso per una sospetta...