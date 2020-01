LE INDAGINI

PADOVA Mohamed Barbri, indagato per l'omicidio della moglie Samira El Attar, è a Barcellona. L'ha rivelato ai carabinieri il cugino Azzedine, che giovedì pomeriggio era stato convocato dagli investigatori dell'Arma. L'uomo era nella sala d'attesa della caserma quando ha ricevuto una strana telefonata. Un numero spagnolo. Dall'altro capo del telefono Mohamed. Che però ha chiuso velocemente la chiamata. Il cugino gli ha chiesto: «Dove sei? Ti cercano tutti». E lui ha risposto: «Arrivo, arrivo». Poi ha messo giù. Impensierito, Azadine ha richiamato il numero finchè non ha risposto il proprietario del telefonino, un tunisino che ha detto di trovarsi alla stazione delle corriere nord di Barcellona e di aver prestato il cellulare a Mohamed, che aveva fatto perdere le sue tracce la mattina di Capodanno. Al momento non c'è alcuna notizia di reato e non è stato aperto alcun fascicolo, a parte quello per omicidio e soppressione di cadavere, già notificato al 40enne marocchino. Al momento un uomo libero. È indagato, ma non è colpito da alcuna misura restrittiva della libertà personale e, dunque, può spostarsi liberamente. Le domande senza risposta, però, al momento, sono ancora tantissime: perchè è andato a Barcellona? Con che soldi? Perchè non ha avvisato nessuno del viaggio? Quando tornerà?

L'ITER

Per ora, dal punto di vista delle indagini, non c'è alcuna novità. Di fatto, Barbri ha ricevuto solo un avviso di garanzia, ma nessun ordinanza restrittiva. Insomma, di fatto, può andare ovunque. Non gli è stato ritirato il passaporto e può anche recarsi all'estero e spostarsi non solo all'interno dell'Unione Europea, ma anche fuori. Insomma, se volesse, potrebbe anche tornare in Marocco, che, in ogni caso, si sospetta sia la meta finale del suo viaggio. Ora sta a pubblico ministero decidere come procedere. Nel caso ritenesse che quella del marito di Samira sia una fuga, potrebbe scattare un mandato di cattura internazionale, il cui iter, in ogni caso, è molto lungo.

LE IPOTESI

Di questo viaggio verso la Spagna, assicura di non saperne nulla nemmeno l'avvocato difensore, Daniele Pizzi, che ora si trova all'estero per questioni personali: «Ci eravamo sentiti pochi giorni fa con il mio assistito, perchè doveva ricevere una notifica dai carabinieri. Cosa che effettivamente è avvenuta poco dopo: era il sequestro del braccialettino della moglie che Barbri stesso ha trovato sulla scarpata della statale 16. Non mi ha parlato di una sua partenza».

IL VIAGGIO

Ma a Barcellona, sempre che Mohamed sia davvero nella capitale catalana, come ci è arrivato? Della sua bicicletta non c'è traccia. Potrebbe averla usata per raggiungere una fermata del bus o la stazione dei treni di Padova. Oppure qualcuno gli ha dato un passaggio. Poi ha cambiato mezzo. Il tunisino che gli ha prestato il cellulare ha detto di trovarsi alla stazione delle corriere di Barcellona nord, quella dove si fermano come capolinea anche le corriere di note compagnie di trasporti internazionali, che passano anche per Padova. In tal caso, i pullman diretti a Barcellona (un viaggio che costa in media una quarantina di euro) partono poco dopo 22 e arrivano a destinazione alle 18. Il che sarebbe compatibile con gli orari delle chiamate di Mohamed. In tal caso il marito di Samira potrebbe anche aver fornito delle generalità diverse per acquistare il biglietto, tanto (a meno che non si incappi in un controllo a campione) essendo un viaggio all'interno dell'Ue, non ci sono controlli di frontiera. Potrebbe anche essere arrivato con l'autostop o in treno. Sicuramente, invece, non in aereo o traghetto.

La Spagna si suppone essere solamente una tappa intermedia. Qui secondo i suoi familiari non ha nessun parente o amico. Dalla Spagna però si raggiunge facilmente il Marocco, che si ipotizza possa essere la sua meta ultima. Per i familiari di Samira, ma anche per il cugino, la sua è una fuga. La cosa che insospettisce maggiormente è il fatto di aver spento il proprio cellulare e averne utilizzato un altro in prestito per non essere rintracciato. Al cugino ha detto: «Arrivo». La domanda ora è: raggiungerà davvero il Marocco o tornerà in Italia?

Marina Lucchin

