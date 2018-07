Le indagini della Procura sui cellulari: ossessionato dalla gelosia senza motivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPADOVA In carcere c'è un omicida che confessa. Ma il duello delle katane resta ancora senza movente. Walter Crispin Sahagun, filippino 51enne, sfidava via etere il connazionale Arca Melvin, trentaseienne, e voleva duellare con lui fino alla morte. Il motivo? La gelosia. Sahagun, padre di famiglia, appena separato, accusava il connazionale di avere una relazione con la ex compagna. Non è vero. Da giovedì pomeriggio gli investigatori della Squadra mobile e il pubblico ministero Roberto Piccione stanno indagando sulla gelosia della...