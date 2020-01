Le incompiute ora sono a una svolta: ecco gli investitori per Pp1 e area Ifip

I PRIVATI

PADOVA L'iniziativa privata si concentra su Padova ovest permettendo un riequilibrio di funzioni con Padova est. Questo sarà l'anno di apertura dei cantieri per Leroy Merlin il colosso francese del bricolage che con 19 milioni rivoluzionerà l'ex Foro Boario con un lavoro di restauro mai tentato prima. Ma grazie a un nuovo ponte a scavalco della tangenziale per chi viene dallo stadio, trasformerà anche la viabilità e permetterà di entrare direttamente nell'area del Geox senza intasare corso Australia. Il cavalcavia da solo costa 9 milioni. Siamo al punto che manca la Via, Valutazione di impatto ambientale che dev'essere condotta dagli uffici della Provincia mentre la Regione lo ha già dichiarato un piano sostenibile per l'ambiente (Vas). I cantieri si apriranno ad ottobre per una durata di 14 mesi. Il negozio sarà di 16.700 metri, con 1,2 milioni di potenziali clienti all'anno.

TRE MAXI PIANI FERMI

Il Pp1 è un piano urbanistico che prevede due grattacieli abbracciati, nuovo punto di riferimento architettonico del centro, attorniati da cottages di città nell'area più preziosa, fra la stazione e la cappella degli Scrovegni. Poi c'è il nucleo di palazzine, che la Ifip progettava davanti alla chiesa della Pace, e infine i cinque centri commerciali che dovevano aprire dall'altra parte del viadotto a Padova est, collegati all'Ikea da un sottopasso. Ebbene di questi e di altri progetti ora rimangono solamente ciuffi d'erba, se non degli immensi crateri pieni d'acqua, come a S. Lazzaro.

IL LAGHETTO

La crisi ha spazzato via tutto mandando molte aziende in rovina. E davanti all'Ikea, dall'altra parte del viadotto oggi vediamo un buco enorme. Sotto ci sono le fondamenta di un nuovo parco commerciale, con cinque strutture di vendita grandi ciascuna come Media World. Il Comune mise all'asta l'area nel 2003, per 11 strutture. Poi Zanonato le ridusse a 5, incassando i 10 milioni della vendita. Ma difficoltà economiche prima del finanziere bresciano Narciso Mensi e poi della società Lazzaro srl che è subentrata, hanno portato allo stop dei lavori, fermi dal 2010.

L'AREA IFIP

Il progetto Ifip-Santinello, davanti alla Chiesa della Pace doveva vedere un hotel dentro un grattacielo a 15 piani, un centro commerciale, cinque palazzi e due piani di parcheggi sotterranei. Parte la bonifica che costa 5 milioni di euro. Partono i lavori degli oneri di urbanizzazione, il boulevard per il Comune, il garage interrato, le rotatorie. Costo, ad oggi, 30 milioni di euro. Poi arriva la crisi. La Santinello oggi è in liquidazione. Anche la società londinese che voleva investire ha gettato la spugna ma sembra che altri investitori si siano fatti avanti al punto che il sindaco Giordani, prima di Natale ha detto di essere fiducioso che nasca almeno un albergo.

IL PP1

Resta il caso più clamoroso, il Pp1, ovvero la doppia torre fra via Valeri e i palazzi dell'Antonveneta attorniata dalle ville di città. Un investimento di 160 milioni di euro da parte di imprenditori coraggiosi, tutti padovani, che nel 2004 avevano vinto l'asta sul terreno per 30 milioni. Ora solo la Pedron sta cercando faticosamente di rimettere in piedi la società per un nuovo piano meno faraonico. I costi finora sono stati elevati, perché la società Antenore di cui i Pedron sono capofila ha dovuto pagare tutti i debiti ma ora che la vecchia società Pp1 è tornata in bonis si stanno facendo avanti potenziali investitori intenzionati a comprare l'area che vale oltre 23 milioni.

