L'EVOLUZIONE

PADOVA «Vede, le startup del terzo millennio per paradosso hanno il problema di farsi conoscere. Noi proponiamo loro una casa dove stare e accogliere chi vuole venirle a trovare». Il direttore di Padovafiere, Luca Veronesi, sintetizza in poche farsi quella che per il quartiere fieristico è una svolta epocale. «Come sempre si comincia a piccoli passi ed è per questo che dentro Itinerando, la manifestazione che apre oggi dedicata al turismo esperienziale ci sarà l'Innovation village con 10 startup selezionate che presenteranno le loro idee e progetti sul tema. Alla fine la più innovativa sarà premiata».

Del resto quando i soci pubblici Comune, provincia e Camera di Commercio decisero di mettere 65 milioni di euro di capitale sulla nuova fiera e altri 22 per il centro congressi, di sicuro pensavano a qualcosa di totalmente nuovo. Ed eccola qui la fiera multitasking che mantiene la radice delle manifestazioni ma che rende visitabili dal vivo anche le nuove esperienze digitali, dietro le quali stanno sempre delle persone. Fiera luogo fisico di azione-combinazione del futuro.

LA NOVITÁ

«Vero. È sempre più difficile rendere interessante un Salone da dopo l'avvento di Internet. Ora le novità sono accessibili a tutti ma è difficile per le piccole startup entrare nel mercato. E siccome la nuova missione della fiera è diventare una piattaforma di diffusione della conoscenza mi sembra che favorire la partecipazione di aziende che dimostrino di avere prodotti innovativi sul salone di riferimento sia la cosa più giusta da fare. Tanto è vero che replicheremo il villaggio per altre quattro manifestazioni». Insomma un duplice servizio: ai visitatori e alle giovani aziende. Sembra proprio l'antipasto di quello che accadrà quando a breve aprirà il Competence center, sarà ultimato il centro congressi e cominceranno i lavori per l'hub di Ingegneria. Questa zona diventerà la silicon valley padovana.

«La fiera sarà appunto un elemento del sistema. In questo senso va compreso il cambio di nome della società madre, Fiera Immobiliare spa che cambia in Padova Hall sposandosi con l'Università. È come un ingresso verso il nuovo mondo del sapere. Lo perfezioneremo con il nuovo piano industriale che una società specializzata sta studiando e che comprende anche il fuori fiera ovvero la capacità di uscire dalle mura e presentare sia nelle fiere per il pubblico che per quelle degli operatori evento e città insieme. Stiamo studiano iniziative specifiche con il Parco scientifico Galileo».

Dunque Innovation Village è una delle novità più significative che accompagnerà nel 2020 cinque diverse manifestazioni firmate dalla fiera di Padova. Il primo appuntamento è con Itinerando sarà poi la volta di Casa su Misura (29 febbraio 8 marzo), di Green Logistic Expo (18-20 marzo), di Flormart (23-25 settembre) e di Tecnobar & Food (11-13 ottobre).

IL FORMAT

Ogni villaggio ospiterà uno spazio aperto a startup, aziende, centri di ricerca, professionisti per condividere la cultura dell'innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Un format ideato in collaborazione con Blum (www.blum.vision): alla proposta delle startup che presentano innovazioni in linea con i temi di ciascuna manifestazione si affianca una piazza costantemente animata da eventi formativi di breve durata e ad alta concentrazione di contenuto e da tante occasioni di networking, per far incontrare le aziende e le realtà che hanno sviluppato innovazioni significative, ma anche per rafforzare la connessione fra mondo della ricerca e l'ecosistema dell'innovazione.

Ad arricchire l'Innovation Village, la presenza delle startup di start cube, divisione di Galileo Visionary District. Aziende e visitatori potranno conoscere da vicino nuovi progetti e partecipare ai tavoli di confronto e agli altri appuntamenti di approfondimento e networking. L'Arena di Itinerando sarà animata da pitch-reel di presentazione di progetti e prodotti, fino ai mini-talk di approfondimento. L'attività del Village si concluderà con l'assegnazione del premio Startup Award.

Mauro Giacon

