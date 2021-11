Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE FORZE DELL'ORDINEPADOVA Non solo sanitari e personale scolastico. Il decreto firmato lo scorso 24 novembre dal presidente del Consiglio Mario Draghi prevede l'obbligo vaccinale anche per tutti i militari e per il personale delle forze di polizia. I pochi lavoratori che da un mese e mezzo vanno avanti con il tampone ogni due giorni, dunque, hanno due settimane di tempo per decidere. Senza vaccino e senza un'adeguata motivazione per...