PADOVA Sette di sera, pieno centro città. Mentre la curva dei contagi continua a crescere e il sindaco Giordani valuta un'ordinanza che obblighi a portare sempre la mascherina nel weekend, decine di ragazzi se ne stanno appiccicati l'uno all'altro col bicchiere in mano e senza alcuna protezione indosso. La scena fa decisamente a pugni con la situazione che si sta ripresentando in provincia. Altri 21 contagi, 1.142 persone in isolamento, più di 20 classi in quarantena e il decesso di una donna di Montegrotto. Graziella Stella, positiva al Covid, aveva 84 anni ed era ricoverata a Schiavonia dal 5 settembre.

La scena di un normale venerdì sera è a maggior ragione inaccettabile per chi da sette mesi si sgola ribadendo le norme anti-contagio. «La scorsa settimana ho visto con i miei occhi la situazione in Ghetto dove ho fatto fatica a passare da quanti ragazzi c'erano ed erano tutti senza mascherina» scuote la testa la professoressa Antonella Viola, immunologa padovana di livello internazionale e direttrice scientifica della Città della Speranza. No, l'esperta non digerisce proprio questa situazione: «I padovani si stanno comportando generalmente bene. Sui mezzi pubblici le persone indossano la mascherine, sui luoghi di lavoro che frequento io anche. Lo stesso vale per supermercati e ristoranti. Ma quegli ammassamenti non vanno affatto bene».

Alla base del ragionamento della professoressa Viola c'è, soprattutto, la volontà di difendere il mondo della scuola. «Giù le mani dalla scuola - avverte - È molto grave sostenere, come sto sentendo da diverse parti, che i nuovi contagi sono colpa della scuola. Bisogna dimostrarlo e per ora i dati non dicono affatto questo perché se c'è un positivo a scuola non capita che siano positivi anche tutti i suoi compagni. I contagi non avvengono in ambiente scolastico, dove le misure funzionano. È il virus che da fuori entra nella scuola. In queste settimane sta circolando tanto perché ci si muove, perché la gente ha mollato, perché tanti non usano la mascherina. Dobbiamo riflettere su quali sono le reali occasioni di contagio. Chiudere le scuole sarebbe la cosa più facile ma sarebbe gravissimo e comporterebbe danni enormi sui bambini».

Ma quali sono, dunque, le occasioni di contagio? Gli ammassamenti senza mascherina fuori dai locali, certo, ma non solo. «La gente ha ripreso a fare feste di compleanno in casa come se nulla fosse. Penso anche ai pranzi con 20 persone attorno ad un tavolo, tutte situazioni con promiscuità dentro le abitazioni. Il problema sono le situazioni conviviali in casa». È le attività sportive? «Da un lato l'attività sportiva è importantissima - riconosce l'esperta - e dall'altro non c'è dubbio che ci siano sport di contatto dove le occasioni di contagio sono più frequenti. Sono situazioni dove è necessario essere più attenti».

Il sindaco Giordani sta valutando di seguire la scia di Bologna: ogni fine settimana, dalle 18 di venerdì alla mezzanotte della domenica, obbligo di indossare la mascherina in centro storico. «Non escludo nessuno degli strumenti che possano aumentare la soglia della sicurezza della città» sono le parole pronunciate da Palazzo Moroni. La professoressa Viola annuisce: «Mascherine obbligatorie nei luoghi affollati del centro? Mi sembra il minimo. Dal punto di vista scientifico basterebbe ricordare che la mascherina va usata in tutti i casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento. Ma visto che non accade sempre così e non tutti hanno questa attenzione, ben venga mettere delle regole precise».

