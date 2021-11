Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRODOTTOPADOVA Dalla mezzanotte tornano obbligatorie le mascherine all'aperto in centro storico, ma le loro vendite per il momento non hanno subito impennate. Un dato importante specie se confrontato con l'inizio della pandemia, quando i dispositivi erano diventati per settimane introvabili, sia nelle farmacie che in altre rivendite, a partire dai supermercati.Oggi invece il mercato offre mascherine chirurgiche e di altre tipologie che...