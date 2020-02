LE DIVISIONI

PADOVA Soddisfazione, ma anche qualche mal di pancia. Sono queste le reazioni con cui la maggioranza che sostiene il sindaco Sergio Giordani ha accolto la candidatura in Regione di Arturo Lorenzoni. «Il Pd si conferma un partito aperto, inclusivo, capace di costruire reti e trovare mediazioni per allargare i confini delle coalizioni che lo circondano. Si prosegue, così, quel percorso virtuoso iniziato nel 2017 con Giordani che ha consentito di battere Bitonci e la Lega estremista a Padova ha spiegato ieri il segretario provinciale del Partito democratico Vittorio Ivis -. Siamo un partito che mette a disposizione la sua esperienza e la sua grande forza non solo attraverso le personalità che lo animano, ma anche nella definizione di strategie comuni. La vocazione al dialogo e alla collaborazione con i mondi civici non è solo retorica, ma un fatto. Oggi, grazie a questa scelta, è in campo un'alternativa alla Lega e a Zaia». «Costruiamo insieme il più largo e coeso fronte alternativo alla cultura leghista, che qualcuno vorrebbe propinare come egemone e evitiamo divisioni tattiche ha aggiunto - L'alternativa ora c'è, scriviamo tutti insieme una pagina nuova di speranza, rispetto e concretezza nella politica veneta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte con tante donne, uomini, giovani motivati e appassionati che non aspettano altro che iniziare la campagna elettorale insieme ad Arturo Lorenzoni». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il segretario cittadino dei Dem Davide Tramarin. «Ora il tempo che abbiamo a disposizione sia speso per dare valore al percorso fatto finora anche grazie ai nostri iscritti e simpatizzanti, per costruire proposte e progetti condivisi, per coinvolgere i cittadini e per richiamare alla coesione tutto il centrosinistra in Veneto ha auspicato Tramarin che apre anche alle sardine - Si costruisca pertanto un fronte che vada dalle forze politiche organizzate a quelle civiche e si apra ai nuovi movimenti spontanei e giovanili che chiedono alla politica delle risposte». «In questo senso Padova, già più di due anni e mezzo fa, ha anticipato i tempi ha aggiunto - Ho sempre difeso e creduto convintamente nel cosiddetto modello Padova, che non è un totem del politichese, ma un'esperienza di ottimo governo e un esempio di prospettiva politica per il centrosinistra anche a livello nazionale. Lorenzoni di certo, in qualità di vicesindaco, ne è un protagonista importante».

IN DISACCORDO

«Il mio in bocca al lupo va ad Arturo Lorenzoni che sfiderà Luca Zaia alle prossime regionali in Veneto ha detto, invece, Luigi Tarzia della lista Giordani -. La sua candidatura costituisce un'occasione unica per la Regione, la città e l'Università». L'esponente centrista però, non ha rinunciato a una frecciatina nei confronti del vicesindaco: «Chi si candida alle regionali, però, deve dimettersi. Amministriamo una città che di giorno è vissuta da 400 mila persone e serve un impegno h/24 per rispondere al meglio alle diverse richieste che arrivano dai cittadini». Ad attaccare a testa bassa ha provveduto, invece, la consigliera di Coalizione civica Daniela Ruffini. «Io non sono d'accordo con questa candidatura ha tuonato l'ex assessore alla Casa la trovo politicamente sbagliata. Davanti agli elettori Lorenzoni si è preso un impegno di almeno 5 anni. Non è corretto andarsene in questo modo». «Come se non bastasse ha concluso in Regione sulle gradi opere, sull'ambiente e sull'autonomia, il Pd e la Lega hanno le stesse posizioni».

Al.Rod.

