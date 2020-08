LE DISPOSIZIONI

PADOVA Non sarà una passeggiata tornare a scuola il 14 settembre. Se i genitori non avessero ancora colto l'entità della rivoluzione culturale che li attende ecco uno spaccato di quello che è in discussione alla elementare Manin della Madonna Pellegrina, frequentata da 300 bambini.

Premessa: la scuola è dotata di un grande giardino e di una piastra in cemento usata come campo da basket. Inoltre il Comune ha appena finito di ristrutturare l'ex casa del custode. È una scuola già autosufficiente dal punto di vista degli spazi.

Intanto i bambini fino ad ottobre non avranno il servizio mensa, dunque usciranno alle 13.15 anche se una cooperativa potrà offrire il tempo lungo. Alcune classi, quelle più numerose, secondo le proposte al vaglio dei rappresentanti, saranno spostate nei locali più ampi come la casetta del custode. Inoltre per favorire il distanziamento, a rotazione gruppi di 3-4 bambini saranno coinvolti dagli insegnanti ogni giorno in gruppi di lavoro in altri spazi della scuola.

La palestra sarà adibita ad aula didattica. Mentre le attività sportive si potranno tenere in una tensostruttura realizzata nella piastra. Sempre che ci siano i fondi. Solo da ottobre partirà la mensa con uscita alle 14,15. Per giungere all'orario pieno, uscita alle 15, dovranno prima arrivare i docenti che servono.

Non sarà necessario introdurre orari scaglionati di ingresso, perchè sono stati individuati 4 ingressi: i due esiStenti più altri due al primo piano raggiungibili dalle due scale di sicurezza. Ci dovrà dunque essere una segnaletica esterna e interna che impedisca assembramenti e che individui anche i percorsi interni.

I genitori potranno accompagnare i bambini solo fino al cancello, rispettando il distanziamento. Verrà proposta la chiusura al traffico di via Tre Garofani in concomitanza dell'ingresso e dell'uscita da scuola. I bambini dovrebbero poter lasciare scarpe (cambio scarpe) e giacche all'ingresso al piano in appositi sacchetti rigidi e igienizzabili (due distinti) ogni giorno a cura delle famiglie. Rimarranno appesi sugli arredi che sono già stati ordinati e che dovrebbero arrivare a breve a scuola. Gli zaini invece verranno appesi all'esterno delle aule.

Bambini, docenti e collaboratori indosseranno la mascherina, durante gli spostamenti e nella condivisione di spazi comuni diversi dal banco ed esterni. I bambini dovranno igienizzare le mani all'ingresso dell'aula e a campione potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura. L'infermeria sarà utilizzata anche come stanza Covid. I genitori sono chiamati comunque, ogni mattina, a misurare la temperatura corporea prima di accompagnare i bambini a scuola. Per accedere al servizio mensa alla Manin sarà necessario ricorrere a turni che potrebbero iniziare già alle 11,45 e una classe o più al giorno, a turnazione, potrebbe dover mangiare in classe.

