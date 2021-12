LE DISPOSIZIONI

PADOVA Il sindaco Giordani aveva già anticipato la linea e ora arriva la conferma ufficiale dalla prefettura: scatta la stretta sulle manifestazioni No pass. Da oggi saranno vietati i cortei e non è escluso che nelle prossime settimane - se i numeri della pandemia continueranno a peggiorare - vengano stoppati anche i presidi statici. Intanto questo pomeriggio la protesta si terrà in piazza Sartori e i partecipanti non potranno spostarsi da lì. È la risposta del prefetto Grassi a un duplice problema sollevato al comitato provinciale per la sicurezza: da un lato i disagi lamentati da cittadini e commercianti del centro, dall'altro il rischio di assembramenti e contagi. «Queste manifestazioni - evidenzia il prefetto - adesso vanno limitate».

IL COMITATO

La nota ufficiale diramata da Palazzo Santo Stefano arriva all'indomani del vertice a cui hanno partecipato il questore Antonio Sbordone, il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Manzini, il comandante della guardia di finanza Michele Esposito e l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. Tutti concordi su una cosa: dopo ventotto manifestazioni No pass in quattro mesi e mezzo, ora la recrudescenza del virus impone una stretta.

«Il prefetto - si legge nella nota - ha dato precise indicazioni al questore di procedere, nell'ambito delle proprie prerogative in materia di manifestazioni pubbliche, ad attente e rigorose valutazioni adottando caso per caso i divieti e le prescrizioni più opportune per garantire che l'esercizio del diritto di manifestare si possa svolgere in un contesto di pacifica convivenza civile, rispettoso della salute e dell'ordine e della sicurezza pubblica».

«Per questi ultimi aspetti - prosegue - l'attenzione si è focalizzata sulle obiettive difficoltà di far rispettare l'obbligo di indossare la mascherina durante le manifestazioni, sui disagi generati alla libera circolazione dei cittadini, sul malessere diffuso originato dal continuo susseguirsi delle stesse, rilevando come tali fattori di rischio richiedano una regolamentazione attenta delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, sulla scorta degli itinerari proposti e del numero dei partecipanti».

L'OBIETTIVO

«Si è preso atto della necessità di salvaguardare in primis la salute pubblica - evidenzia Grassi - poiché il più delle volte non vengono rispettati il distanziamento e l'uso della mascherina. A ciò si aggiunga una sensibile insofferenza per i disagi che le manifestazioni generano sulla comunità, anche a causa dei notevoli rallentamenti del traffico in un periodo delicato quale quello delle festività natalizie. Insofferenza che può determinare, come già accaduto, tensioni per l'ordine e la sicurezza pubblica». Il prefetto ha poi specificato che «non esiste un numero massimo di partecipanti ad una manifestazione: il questore dovrà fare una valutazione tecnica di volta in volta».

LA SITUAZIONE

Era già capitato nei mesi scorsi che la questura imponesse manifestazioni statiche (la più importante il 23 ottobre in piazza Eremitani). Ora torna a prevalere questa linea perché i numeri fanno paura: diecimila contagiati in tutta la provincia e duecento ricoverati, quarto posto a livello nazionale per incidenza dei contagi dopo le province di Trieste, Bolzano e Treviso.

Numeri che conosce bene il sindaco Sergio Giordani: «In questo periodo il centro è frequentatissimo e la mia preoccupazione è quella di preservare la salute di tutti ha detto ieri il primo cittadino a Palazzo Moroni Le autorità sanitarie mi confermano l'aumento preoccupante dei contagi. Per questo ho chiesto a prefetto e questore di intervenire. Bisogna essere responsabili. Io non posso vietare nulla, ma credo sia necessaria la massima attenzione perché rischiamo di ritrovarci in grande difficoltà. C'è gente che si ammala in continuazione e salgono le occupazioni in terapia intensiva».

«Sposo in pieno la decisione presa da prefetto e questore, che ricordo sono le uniche autorità di pubblica sicurezza conclude È una scelta prudenziale e incontra il consenso dell'enorme maggioranza dei padovani».

Gabriele Pipia

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA