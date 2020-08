LE DISCOTECHE

PADOVA «Non siamo noi il problema del contagio. Non capiamo perchè il nostro settore sia nel mirino quando non si è verificato nessun caso nei nostri spazi. Abbiamo chiuso per primi, pochissimi hanno riaperto, sulla prossima stagione invernale non ci sono prospettive e chi sta lavorando lo fa con fortissimi limiti. Siamo considerati solo noi luogo di assembramenti? Non mi pare, allora si chiuda qualsiasi spazio dove si fa aggregazione: dalle piazze ai ristoranti agli altri tipi di locali».

Chiaro e diretto il messaggio degli operatori dei locali da ballo, discoteche termine identificativo generale, che sono ormai al limite della sopportazione. E guardando quello che sta succedendo difficile dare torto a quanto evidenzia Andrea Cavinato, titolare del Paradiso Latino a Campodarsego, presidente padovano del Silb-Fipe Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. Lui ad intervenire quale rappresentante di una settantina di associati padovani per circa, tra diretti ed indotto, 3500 lavoratori.

«Si individua la movida nelle sole discoteche - continua Cavinato - Non è assolutamente corretto. Qualcuno ha visto cosa c'era a Ferragosto sulle piazze di Jesolo? Nei ristoranti, bar, pub, discopub non c'è aggregazione? Solo le discoteche sembrano colpevoli dei contagi quando invece osservano scrupolosamente le regole individuate dagli esperti». Il presidente provinciale non difende a tutti i costi i colleghi.

«Giusti i controlli e se ci sono operatori che non osservano le disposizioni, altrettanto corretto sanzionare, ma da qui a colpevolizzare pesantemente il settore, colpito in modo poderoso dall'inizio del Coronavirus, questo non è assolutamente giusto. Non possiamo essere noi la causa del contagio ed invece sembra che il problema siano le discoteche. Occorre invece una prova scientifica se il contagio è causato dalle discoteche. Che si chiudano allora tutti gli spazi, ma tutti però. Invece è un accanimento - tuona Cavinato - Sempre noi sulla graticola e non capiamo il motivo. Le attuali linee guida sono complesse, se ora si aggiunge la chiusura non so quanti potranno continuare a lavorare. Se pensiamo poi che chiudendo i locali i giovani non si ritrovino a far festa, si è veramente fuori strada. Gli abusivi, le forme ibride di ballo, i locali con musica, qui tutto va bene? Il fatto poi che i giovani abbiano un approccio diverso relativamente al rischio contagio, è un altro discorso. Tra l'altro nei locali facciamo sensibilizzazione».

«Sabato il pubblico ha reagito bene alle nuove regole dimostrandosi molto collaborativo. Questa poteva essere la strada giusta. Vedremo ora le nuove regole. Che differenza c'è ad esempio tra giovani seduti ai tavoli di un bar in una piazza e quelli in una discoteca estiva?». Se lo chiede Andrea Massaggia della nota discoteca estiva Villa Barbieri (nella stagione invernale Q bar ed Extra Extra). «Siamo alle porte della stagione invernale e non sappiamo che cosa fare. Visto che la decisione è di chiudere, a questo punto si definiscano concrete misure di sostegno alle nostre aziende come avvenuto per altri settori».

Non è una discoteca, non si balla, ma è un importante spazio di aggregazione sotto le stelle con varie iniziative quello de Le Staffe in via dell'Ippodromo. Giampietro Spigolon, uno dei responsabili: «Il pubblico desidera divertirsi, si è adattato ed applica senza problemi le disposizioni. Facciamo il massimo per agevolarlo e seppur la stagione sia cominciata in ritardo, siamo soddisfatti della fiducia che ci stanno dando».

Michelangelo Cecchetto

