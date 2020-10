LE DISCIPLINE

PADOVA Proseguono i campionati di calcio dall'Eccellenza alla Seconda categoria e l'attività regionale giovanile, sospese Terza categoria, attività giovanile provinciale e attività di base. Ma è polemica. Il giorno dopo il Dpcm che ha stabilito la prosecuzione delle partite e della gare sportive dilettantistiche a livello nazionale e regionale, mentre per il livello provinciale proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, il Comitato regionale della Figc ha comunicato al termine di un confronto tra tutti i presidenti dell'Area Nord che «al momento è consentita l'attività regionale dilettantistica compresa la Seconda categoria e giovanile agonistica (giovanissimi, allievi e juniores regionali). Per il momento e in attesa di nuove disposizioni l'attività provinciale viene sospesa dalla Terza categoria ai giovanissimi, viene interrotta l'attività di base fermo restando la possibilità di allenamento».

Si legge anche che «alla riunione sono intervenuti i segretari generali di Lnd e Figc che hanno confermato l'intervento delle due strutture nel confronto tecnico dei prossimi giorni con i responsabili delle istituzioni governative al fine di intervenire in merito all'attività provinciale. Mercoledì (domani, ndr) si terrà un consiglio direttivo della Lnd e saranno fornite ulteriori indicazioni». Queste le parole del presidente Giuseppe Ruzza della Figc Veneto. «E' una ghettizzazione inutile dell'attività provinciale. Mi chiedo che differenza c'è tra un ragazzo che fa gli allievi provinciali e un ragazzo che fa gli allievi regionali. Il Consiglio dei ministri doveva limitarsi a parlare di attività di base, non allargarsi in un contesto che evidentemente dimostrano di non conoscere. I presidenti dell'Area Nord hanno espresso il loro dissenso in merito al provvedimento».

ALTRI SPORT

Nel rugby via libera alle competizioni dall'under 16 sino alle prime squadre, mentre per le categorie inferiori è stata sospesa l'attività agonistica. Sono consentiti gli allenamenti e la disputa delle competizioni per le società che partecipano all'attività nazionale (Top 10, Coppa Italia, serie A maschile e femminile, serie B, serie C girone 1), delle regionali juniores (serie C girone 2 e Coppa Italia femminile), dell'attività dell'under 18 Elite maschile, under 18 regionale maschile e femminile, under 16 maschile e femminile. Solo allenamenti individuali per under 12, minirugby e attività amatoriali, mentre per l'under 14 sono in corso contatti con gli organi di governo e al momento l'attività potrà continuare solo con allenamenti individuali. Quanto al volley la Fip ha deciso di proseguire l'attività sportiva. In base all'articolo 1 del Regolamento gare, anche i campionato di serie e categoria sono attivabili perché di interesse nazionale e regionale. Sospese invece le attività del Volley S3 e la categoria under 12 (allenamenti solo individuali). Per il basket sono ancora in corso delle valutazioni in attesa di ricevere direttive dalla Fip nazionale

ENTI PROMOZIONE

Csi e Uisp hanno disposto a Padova la sospensione delle partite: Csi per calcio e calcio a 5, Uisp per basket e volley. «Tutta l'attività viene bloccata - sottolinea il presidente Claudio Boato dell'Uisp Padova - E' stato salvaguardato nel Dpcm l'aspetto più professionale a scapito dello sport di base».

ESSENZIALE

Le parole del presidente Gianfranco Bardelle del Coni Veneto: «Lo sport è un'attività essenziale e culturalmente importante. Se le scuole sono aperte, bisogna fare lo stesso anche per gli impianti sportivi con norme ben precise in questo momento in cui ci vuole massima attenzione. Non si può chiudere lo sport: palestre e campi di gioco sono punti culturali per i nostri giovani nei quali imparano a comportarsi e si contrastano bullismo, obesità e violenza».

Pierpaolo Spettoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA