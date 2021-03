LE DIFFICOLTÁ

CAMPOSAMPIERO Dopo aver ricevuto il vaccino 12 insegnanti su venti dell'istituto comprensivo Parini di Camposampiero venerdì e ieri sono rimasti a casa perché hanno avuto febbre e malessere. Due classi delle elementari, inoltre, a causa di un solo studente positivo sono a casa in quarantena: il bambino fa parte di una sezione a tempo pieno che condivide la mensa e le attività di laboratorio del pomeriggio assieme ad un'altra classe. Per questo motivo sono rimasti a casa 38 alunni.

La dirigente scolastica del Parini Giovanna Ferrari è preoccupata: «Fortunatamente da parte dei docenti c'è stata una massiccia e coscienziosa adesione al vaccino che è stato inoculato al nostro personale a Loreggia nei giorni scorsi - afferma la preside - Sia venerdì che oggi però, abbiamo dovuto predisporre tante sostituzioni che non sono certo facili da mettere in campo, in un clima difficile come quello che stiamo vivendo. Le classi non si possono dividere e i bambini devono rimanere nelle loro bolle. Certamente il rischio di contagio a scuola è limitato al massimo e non possiamo permetterci di cambiare le regole di sicurezza per oggettive difficoltà del personale. Questo è poco ma sicuro. E' bene anche sottolineare - aggiunge la dirigente Ferrari- che gli insegnanti giustamente si vaccinano, l'ho fatto personalmente anch'io, ma con la febbre nessuno deve venire a scuola. Il boom di docenti febbricitanti il giorno dopo aver assunto il vaccino ci ha messo davvero in difficoltà e in uno stato emergenziale. La nostra parola d'ordine è mantenere la calma e attendere fiduciosi le disposizioni da parte delle autorità competenti».

Attesa che riguarda anche le modalità di rientro in classe dei 38 studenti della scuola Cesare Battisti a casa per la positività accertata di un loro coetaneo: la preside ha deciso di mettere in quarantena obbligatoria due sezioni perché i bambini condividono la mensa e le attività pomeridiane. «Non sappiamo quando si potrà rientrare - ammette la dottoressa Ferrari-. Da quando è scoppiata questa variante inglese del virus non abbiamo certezze sul comportamento da attuare. Sicuramente l'allarme scattato in tutta l'Alta padovana con intere scuole chiuse preoccupa e non poco tutti noi. E' innegabile che siamo meno tranquilli di prima: mentre fino a pochi giorni fa i genitori inviavano prontamente alla scuola l'esito dei tamponi rapidi dei loro figli e questo consentiva l'immediato ritorno in classe, oggi con il test molecolare ci vogliono più giorni e la gestione della classe è molto più difficile».

Preoccupata è anche l'assessore all'istruzione di Camposampiero Lorenza Baggio: «Il momento è critico e bisogna cercare di interrompere prima possibile la catena del virus»

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA