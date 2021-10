Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DECISIONIPADOVA Niente piazza delle Erbe per il presidio No Pass e un giro di vite sulla movida. È questo quanto emerso dal Cosp presieduto dal prefetto Raffaele Grassi che si è tenuto ieri pomeriggio a palazzo Santo Stefano. Un Cosp in cui ha fatto il suo esordio il nuovo questore Antonio Sbordone.IL PERCORSODue i temi caldi che hanno tenuto banco durante l'incontro a cui, per il Comune, ha partecipato l'assessore alla Sicurezza Diego...