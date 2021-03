Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CUREPADOVA Prende il via la terapia con gli anticorpi monoclonali contro l'infezione da Covid-19 all'Azienda ospedaliera di Padova. Riceveranno la cura dai dieci ai dodici pazienti al giorno e ieri è stato trattato il primo positivo nel reparto di Malattie infettive di via Giustiniani. Lo ha annunciato il direttore generale Giuseppe Dal Ben, in occasione di una conferenza stampa via web.«Nel drammatico giorno dedicato al ricordo delle...