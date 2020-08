LE CURE

PADOVA In terapia intensiva ci sono ancora tre persone intubate, perché il virus non consente ancora ai loro polmoni di respirare autonomamente. La più grave resta la bimba di 5 anni, le cui condizioni permangono molto critiche. Gli altri due, entrambi adulti, stanno invece migliorando e quindi nei prossimi giorni i medici contano di estubarli in vista del trasferimento in reparto, dove i degenti in totale sono dieci. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi casi positivi, mentre ieri l'Uls 6 ha sottoposto a tampone altre 917 persone.

È questo il quadro aggiornato dell'emergenza-Covid dal punto di vista sanitario, in cui comunque la situazione che tiene tutti con il fato sospeso è quella della piccola ricoverata nella Rianimazione del Reparto di Malattie Infettive, ma seguita dagli specialisti del Dipartimento di Pediatria diretto dal professor Perilongo. La paziente è costantemente monitorata ed è stata sottoposta a una serie di analisi per far luce sulla patologia che la sta mettendo a dura prova: fino a qualche giorni fa stava bene, non accusava alcun sintomo, mentre quando si è ammalata ed è risultata positiva al tampone, i medici le hanno riscontrato un'insufficienza renale acuta e problemi neurologici sui quali stanno facendo accertamenti.

Ancora non è stato appurato se i sintomi siano stati provocati dal Coronavirus, o rappresentino invece la manifestazione di un'altra malattia che colpisce i bimbi e che potrebbe essersi manifestata in concomitanza al contagio. I medici, in sostanza, non escludono la sovrapposizione di due infezioni, ma attendono l'esito degli accertamenti per pronunciarsi su un quadro clinico così complesso. I suoi familiari sono chiusi in casa in attesa dell'esito del tampone a cui pure loro sono stati sottoposti.

IN REPARTO

Intanto in ospedale la situazione continua a essere non di emergenza, ma di massima allerta, come spiega la professoressa Anna Maria Cattelan, direttore dell'Unità Complessa di Malattie Infettive. «Abbiamo dieci pazienti ricoverati, in condizioni stabili e i due adulti che sono in terapia intensiva hanno buone possibilità di superare il momento critico: sono entrambi anziani con comorbosità, ma siamo fiduciosi. Il quadro epidemiologico complessivo evidenzia che chi viene in Italia dai Paesi a rischio come Bulgaria, Romania, Croazia, Grecia e Spagna, oppure i nostri connazionali che vanno a trascorrere lì le ferie, costituiscono un pericolo. L'invito, pertanto, è che in entrambi i casi vengano fatti i tamponi e i soggetti interessati restino in isolamento fino a quando non arriva l'esito».

Ma da Malattie Infettive arriva anche una buona notizia, una speranza per tutti, ed è la stessa direttrice a esternarla. «Il nostro reparto - spiega -, assieme a quelli di altri nosocomi europei e statunitensi, ha partecipato a uno studio internazionale che prevede l'utilizzo del Remdesivir per combattere il Covid. Ebbene: da noi, come altrove, i pazienti hanno risposto bene alla terapia prevista dal protocollo e i risultati verranno a breve riportati su alcune riviste internazionali. È un risultato molto importante, ma fondamentale resta non abbassare la guardia perchè quando il virus sembra scemare e cala un po' l'attenzione, poi si sviluppano nuovi focolai».

La specialista ha poi sottolineato che è cambiata l'eta media di chi oggi si ammala: in questo momento metà dei pazienti ricoverati ha meno di 40 anni. «Gli anziani - ha detto - oggi stanno attentissimi e sono tutelati: per questo si ammalano di meno».

I NUMERI

Il report diffuso dalla Regione evidenzia che a Padova i soggetti positivi al tampone sono stati 4 complessivamente 4.457; i casi attualmente positivi 261, mentre i test effettuati alle persone di rientro dalle vacanze nei Paesi considerati a rischio tra Ferragosto e ieri hanno toccato quota 2.386 all'Ulss, e 51 in Azienda Ospedaliera.

Nicoletta Cozza

