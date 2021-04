Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CUREPADOVA Il Covid-19 non colpisce soltanto i polmoni. Dopo aver contratto il contagio ed essere guarite, 4 persone su 5 evidenziano conseguenze più o meno transitorie a danno della vita quotidiana. Parte da Padova il nuovo progetto regionale per la riabilitazione dopo la fase acuta della malattia da Covid-19. Si tratta della Piattaforma per la presa in carico riabilitativa e per l'erogazione di interventi di Teleriabilitazione e del...