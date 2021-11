Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CRITICITÀPADOVA Sono le 14.20 di ieri. L'autobus della linea 10 in direzione Ponte di Brenta arriva alla stazione già carico, tutti i posti a sedere sono occupati e ci sono talmente tante persone in piedi che ci si appoggia l'uno all'altro. Alla fermata della stazione provano a salire altri passeggeri, a grande fatica spingono per farsi largo. Chi era già a bordo cerca di spostarsi, di appiattirsi il più possibile. Lo steward...