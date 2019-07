CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CONSEGUENZEPADOVA Ufficialmente, bocca cucita. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor, che tanto si è speso per difendere la nuova pediatria, non parla. Ma chi l'ha visto lo descrive furioso per l'intervento delle associazioni che giudica come un attacco al progetto. Tanto che ragionando a voce alta avrebbe minacciato di fermare tutto, compresa l'idea di concedere le aree dell'Azienda ospedaliera per fare il parco. Quindi o tutto o niente. Perchè adesso siamo al punto di non ritorno.IL PROGETTISTAIl progetto...