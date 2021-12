LE CONSEGUENZE

PADOVA Oggi sarà una giornata calda in moltissime scuole di tutta la provincia. Molte sospensioni scatteranno subito ma c'è pure il caso del personale in malattia a cui fino a qualche giorno fa non si poteva notificare l'avviso: il governo ha esteso l'obbligo anche a chi è in congedo e le raccomandate stanno partendo proprio in questi giorni. Tutti in ogni caso si dicono pronti «ad applicare la legge».

IL CAPOLUOGO

Partiamo dal capoluogo, dove le situazioni sono le più diverse. C'è chi non dovrà sospendere nessuno, chi ha poche unità e chi è preoccupato perché le graduatorie sono esaurite quindi trovare supplenti sarà un'impresa. «Chi ha ricevuto la notifica a mano il 15 e non fa il vaccino o almeno non prenota l'appuntamento sarà sospeso dal 21 spiega Alberta Angelini, preside del liceo scientifico Fermi Per coloro che hanno ricevuto la raccomandata a casa, il conto dei 5 giorni parte dall'avvenuta ricezione». Al Fermi le cose sembrano procedere senza intoppi: «Poche persone non erano vaccinate e si stanno regolarizzando. Sono contenta perché hanno ascoltato l'appello della scienza a vaccinarsi per la sicurezza di tutti».

Chi può archiviare l'argomento è Maurizio Sartori, preside del liceo scientifico Nievo. «I pochissimi incerti hanno tutti deciso di vaccinarsi». Tutto in ordine anche al liceo Cornaro e al liceo artistico Selvatico la situazione è sotto controllo, come riporta il dirigente scolastico Enrico Ghion: «Ci sono casi diversificati in via di definizione ma posso già dire che non avremo problemi per eventuali sostituzione».

Due o tre persone tra il terzo e il sesto istituto comprensivo, la Briosco e il Bruno Ciari, sono in bilico. «Hanno tempo fino a questa sera (ieri, ndr) per regolarizzare la loro posizione riferisce il preside Stefano Rotondi Ci sono persone che si sono convinte a vaccinarsi, altre restano ferme sulle loro posizioni. A livello generale c'è un problema da risolvere ed è quello delle supplenze: le graduatorie sono esaurite ma contiamo di farcela».

L'ALTA PADOVANA

Per quanto riguarda il Cittadellese, l'ingegnere Roberto Turetta, dirigente dell'istituto di istruzione superiore Antonio Meucci e del liceo artistico Michele Fanoli, indica che «sono state notificate una decina di richieste di spiegazioni, ci saranno certamente due sospensioni dello stipendio mentre per gli altri occorre accertare se l'assenza di green pass sia giustificata o meno». Nessun problema nella sede Enaip di Cittadella ed in quella di Piazzola sul Brenta, dirette da Stefano Migotto che sottolinea come «c'è un dialogo aperto e pragmatico. Sono due le posizioni aperte su un totale di 64 dipendenti».

Valuteranno oggi le posizioni del personale, comunque poche unità, la dirigente del liceo Tito Lucrezio Caro Antonella Bianchini e il dirigente dell'istituto tecnico economico e tecnologico Giacinto Girardi, Francesco Merici. Invece nell'istituto comprensivo della città murata, secondo per iscritti di tutta la provincia, la dirigente Chiara Riello annuncia che: «Su 220 dipendenti stiamo verificando una quindicina di posizioni». Si saprà oggi il quadro all'istituto Newton di Camposampiero.

LE TERME

All'istituto alberghiero Pietro d'Abano della città termale, su 150 dipendenti «all'appello mancano ancora tre o quattro insegnati - spiega il preside Carlo Marzolo - che hanno comunque già prenotato la vaccinazione, che avrà luogo nei prossimi giorni. Ci hanno tutti inviato copia della fissazione dell'appuntamento, pertanto non scatteranno le sospensioni».

BASSA E PIOVESE

All'Istituto Comprensivo Zanellato di Monselice, per ora c'è certezza di un solo sospeso. All'Istituto di istruzione secondaria Atestino di Este nessun provvedimento è stato deciso dal preside Donà, il quale rimanda tutto ad oggi visto che fino alla mezzanotte, può arrivare comunicazione di avvenuto inizio iter vaccinale da parte del personale docente che non si è ancora adeguato al decreto.

All'Istituto Superiore De Nicola di Piove di Sacco la dirigente scolastica Caterina Rigato spiega che «la percentuale dei docenti non vaccinati è molto bassa e comunque ad oggi non sono scattate sospensioni perché gli insegnanti interessati hanno prodotto la documentazione richiesta di prenotazione o di differimento del vaccino per ragioni di salute». La collega Alessandra Buvoli del liceo Einstein spiega di «non aver ancora preso provvedimenti, sono state spedite alcune raccomandate agli interessati, ma dobbiamo attendere cinque giorni dal ricevimento delle stesse per poter procedere».

Silvia Moranduzzo

(Hanno collaborato Nicola Benvenuti, Michelangelo Cecchetto, Eugenio Garzotto, Luca Marin ed Enrica Marchetto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



