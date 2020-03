LE CONSEGUENZE

PADOVA Il Coronavirus continua ad azzerare le manifestazioni in città. A farne le spese è uno degli eventi che, ormai da un quindicennio, animano la primavera e l'estate padovana. In teoria, mercoledì prossimo avrebbero dovuto prendere il via gli Spritz sui Navigli, manifestazione organizzata da Federico Contin. Le nuove disposizioni del governo hanno costretto a fare marcia indietro, almeno fino al 3 aprile. A confermarlo è l'assessore al Commercio Antonio Bressa. Rinviata a data da destinarsi anche l'edizione 2020 di e Comics, la fiera padovana dedicata a fumetti e giochi, che doveva svolgersi in fiera il 28 e 29 marzo anche con ospiti internazionali. Il Teatro Stabile del Veneto comunica che il Verdi sarà chiuso fino al 3 aprile.

IL GRANDE EVENTO

Nonostante l'assessore allo Sport Diego Bonavina ribadisca che, per il momento, è confermata la data del 19 aprile, a palazzo Moroni c'è qualche apprensione anche per quel che riguarda la Padova Marathon. La speranza, però, è quella che, nel frattempo, l'emergenza sia passata e che la maratona possa rappresentare, anche dal punto di vista simbolico, un punto di ripartenza per una città che sta pagando un conto salatissimo. «Guardiamo con attenzione all'evolversi della situazione - spiega il presidente di Assindustria, Leopoldo Destro - Al momento la maratona si farà, ovviamente nel rispetto di tutte le disposizioni che saranno emanate. In un momento come questo penso ci sia bisogno di messaggi positivi che una festa come la Padova Marathon può dare, ma siamo attenti e pronti a eventuali piani B».

MARCIA INDIETRO

E sempre a proposito di sport, doveva essere la settimana del ritorno in campo, anche se senza pubblico sugli spalti, per migliaia di atleti in tutto il Veneto, invece per le conseguenze dell'ultimo decreto lo stop a tutto lo sport prosegue fino (almeno) al 15 marzo, soprattutto per quanto riguarda l'attività di base, ma non solo. La federvolley ad esempio ha bloccato tutti i tornei dalla serie B, campionato di livello nazionale. In generale poi l'attività promozionale dovrebbe restare al palo almeno fino a che proseguirà la sospensione dell'attività didattica nelle scuole. Nella giornata di ieri le diverse federazioni hanno comunicato il prolungamento della sospensione dei campionati mentre stavano ancora lavorando sul recupero dei due turni già rinviati nelle scorse settimane. Si fa sempre più complicato quindi il finale di stagione, con le partite da recuperare che diventano sempre di più mentre si allontana la data in cui sarà possibile riprendere a giocare, anche a porte chiuse.

Non è da escludersi quindi che molti appuntamenti possano saltare, con una drastica riduzione dei campionati. La federazione pallacanestro nelle sue circolari parla di sospensione dell'attività fino a nuova comunicazione. Difficile infatti, una volta che si dovesse tornare in campo anche senza prolungare ulteriormente la sospensione dell'attività, trovare fisicamente le date per inserire tutti i turni di campionato, le finale, gli eventi. La federvolley regionale ha già annullato Coppa Triveneto e Coppa delle Province, mentre sono in sospeso Trofeo dei Territori under 14 maschile, Coppa Veneto e Coppa Padova. A fine aprile a Montegrotto è in calendario il Trofeo dei Territori, con squadre da tutto il Veneto, mentre a giugno dovrebbero ritrovarsi le selezioni regionali di tutta Italia: due appuntamenti importanti per il volley giovanile che potrebbero subire i contraccolpi di questa situazione, anche solo per una rivoluzione del calendario. Intanto si allunga la lista degli eventi cancellati o rinviati. Dopo il Trofeo Luxardo di scherma, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 13 e il 15 marzo, e la Gran Fondo Città di Padova (in calendario il 19 aprile e rinviata all'autunno), arriva dal mondo del rugby anche il rinvio dell'attesa sfida del Plebiscito, prevista anche in questo caso il 15 marzo, Italia-Inghilterra, decisiva per il Sei Nazioni femminile.

Alberto Rodighiero

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA