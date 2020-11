(L.M.) Intelligent City Challenge: la nuova sfida dell'Europa al centro della prima fiera digitale dedicata al tema delle smart city. Studiosi, esperti, aziende e startup del settore a confronto sulla piattaforma digitale della Fiera. In chiusura, dalla città al Paese intelligente: il decalogo di Fuggetta per reinventare l'Italia. Si tratta della prima edizione onlife, organizzata dalla Fiera e da Blum, in programma il 2 dicembre, ossia su una piattaforma digitale capace di ospitare incontri, stand virtuali e meeting one-to-one. Una giornata di visioni e testimonianze in cui si darà spazio al meglio del sistema dell'innovazione e in cui si cercherà di costruire assieme le fondamenta delle città del futuro. All'appuntamento interverranno figure di rilievo dell'innovazione internazionale tra le quali il futurist Alberto Mattiello e Dana Eleftheriadou, a capo del team per le tecnologie avanzate della Commissione Europea. Quello di mercoledì 2 dicembre, dalle ore 9 in diretta dallo studio allestito in Fiera, sarà un giorno di immersione nel futuro con ospiti e testimonianze che daranno forma alla città del domani. «In uno dei periodi più complicati di sempre per le nostre città credo che ritrovarsi a pensare il futuro dei centri urbani rappresenti un forte segnale di speranza per il domani - afferma Luca Veronesi, direttore generale Fiera - una sfida nella sfida è farlo attraverso una modalità interamente online garantita dalla nuova piattaforma digitale della Fiera, una soluzione innovativa che ci accompagnerà anche quando si potrà ripartire con le manifestazioni in presenza: il futuro delle fiere sarà sempre più contrassegnato da una ibridazione tra fisico e digitale». «La pandemia da Covid ha messo in crisi il concetto di smart city: le grandi aggregazioni urbane si sono rivelate fragili di fronte a un agente microscopico come il virus - dice Luca Barbieri (Blum) - per questo City Vision sostiene il cambio di paradigma da Smart a Intelligent City».

