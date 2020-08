LE CHIESE

PADOVA Finita la stretta assoluta con le porte delle chiese ermeticamente chiuse, a causa della pandemia da Covid-19, l'afflusso dei fedeli per le liturgie quotidiane e festive era ripreso, seppur con le limitazioni di numero e gli accorgimenti prescritti (uso delle mascherine, ingressi e uscite, eccetera). Per la festa del 13 giugno, al Santo, si era ricorsi a una ingegnosa, originale, operazione, sostitutiva della tradizionale processione per le vie del centro di Padova (le processioni erano ritenute veri e propri assembramenti): il sorvolo a bordo di un elicottero dell'Esercito sulla città e sulle località colpite dal Coronavirus del Rettore del santuario benedicente con una reliquia antoniana.

Ma adesso? Quanto il periodo off limits ha influito sull'affluenza dei devoti ai santuari antoniano e di padre Leopoldo? E c'è stata una ripresa sensibile, dopo un calo di presenze fisiche mai verificatosi in e per eventi particolari del passato?

«Non è facile indicare numeri, percentuali - afferma l rettore della basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, abituato agli incontri con le grandi folle, e non soltanto in occasione della festa del 13 giugno - Teniamo conto che in basilica è consentita soltanto la presenza di duecento persone per ogni celebrazione, quindi i fedeli sanno di non poter trovare sempre posto. Noi, dopo una ripresa con la metà delle sante messe, ora ne abbiamo aumentato il numero - mi riferisco alla domenica».

«Quanto alle confessioni, c'è una certa ripresa dei penitenti; comunque, le persone non sono ancora, diciamo, serene nel muoversi. Di certo, l'affluenza è inferiore, anche perché per lo più di locali, non essendoci la possibilità di organizzare pellegrinaggi, ed essendo quindi praticamente nullo, o quanto meno scarso, l'afflusso da altre nazioni».

Per quel che riguarda altre forme di contatto fra i devoti e il santuario antoniano, a partire dalla festa del 13 giugno, «che ha avuto grande risonanza, e per le iniziative proposte, sia durante la Tredicina, sia in quel giorno, anche attraverso l'uso dei media e dei social, si è visto un aumento di presenze che, comunque, non sono per niente paragonabili al flusso ordinario che conosciamo, sempre per i noti motivi. Certo, l'esperienza della festa del Santo con il supporto della tv e dei social ha permesso un contatto col mondo dei pellegrini che non conoscevamo. E questo è un mondo da valorizzare, e di cui si farà tesoro».

Già: una trovata importante, quella della trasmissione, dal mese di marzo, della messa delle 18 in tv: «È stata un'occasione di grazia, vista l'impossibilità per il periodo di lockdown di partecipare alle celebrazioni. Tuttora, che la messa continua in diretta ogni sera, soprattutto per gli anziani, resta un punto fermo. Gli ascolti variano dalle 60mila alle 90mila persone, forse più, a seconda delle circostanze - per esempio, il martedì, giorno di sant'Antonio, e la domenica».

Fin qui, padre Svanera. Da parte invece dei cappuccini di san Leopoldo Mandic, padre Flaviano Giovanni Gusella responsabile del santuario, sottolinea che «da quando è stato possibile riprendere le celebrazioni delle messe con partecipazione dei fedeli, il ritorno c'è stato, rispettando ovviamente le normative di sicurezza. I posti disponibili, tra interno ed esterno sono un centinaio. Le messe sono due nei giorni feriali (prima erano quattro) e tre nei festivi. Normalmente, i posti occupati sono 50 (un centinaio nelle feste). Le confessioni sono riprese da qualche giorno».

Da fine giugno è ripreso un buon afflusso di devoti che, «singolarmente o con la famiglia, dal Veneto e da regioni limitrofe, vengono quotidianamente per pregare il santo e visitare i luoghi devozionali». Ma se il contatto fisico era stato bloccato a lungo e adesso è ripreso, «quello via telefono e quello via mail nonché con la posta ordinaria - conclude padre Gusella - non si è mai interrotto, da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Francia, Canada. Anche quando il personale di servizio ha dovuto interrompere il lavoro, ho mantenuto contatti personali, offrendo quotidianamente, come ho potuto, ascolto, conforto, partecipazione, assicurazione di preghiera da parte della comunità».

