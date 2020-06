LE CERIMONIE

PADOVA In mezzo alle tragedie, alle pesti, alle guerre, la fede aveva sostenuto e incoraggiato i cristiani. Di qui, l'edificazione di santuari (soprattutto mariani), in seguito a qualche voto del popolo che riconosceva il Signore come fondamento della propria vita e della propria salvezza. Questo, in sintesi, l'incipit dell'omelia tenuta dal vescovo di Padova Claudio Cipolla ieri in basilica. Un riferimento indiretto alla pandemia da Coronavirus che ci ha colpito, ma senza intaccare tanta devozione, tante testimonianze di popolo, al Santo durante la Tredicina, e ieri nel giorno della grande festa. Le restrizioni di posti, l'ingresso distanziato, e regolato, in basilica e nei chiostri, nonché sul piazzale, non hanno impedito il formarsi di lunghe file, per accedere, da un lato alla tomba del Taumaturgo, dall'altro, ai posti fissi assegnati. Così è andata per le liturgie della giornata, e fino a tarda sera. Alla fine si sono recati in chiesa in novemila.

INGRESSO

Il lento ingresso dei fedeli è stato regolato dai frati e dagli addetti alla basilica. Ordinatamente e distanziati, appunto, prendevano posto: 200 all'interno del tempio, 150 nel Chiostro del Noviziato, 250 sul sagrato, cioè dove era possibile seguire i vari momenti delle liturgie grazie ai maxischermi. La messa solenne delle 11, come detto, e secondo tradizione, è stata celebrata dal vescovo di Padova Cipolla, il quale ha sottolineato di essersi molto interrogato «in questi tempi, circa il rapporto con, soprattutto, perché è emerso, l'impegno e il contributo dell'uomo, della scienza, della politica, dell'economia e della finanza. L'uomo sembrerebbe capace da solo di darsi la soluzione per i drammi che via via la natura e la storia gli presentano. Le persone e le realtà su cui appoggiare il nostro star bene, il nostro benessere fatto di salute soprattutto, ma anche di progresso, sembrano altri rispetto a Dio. Rivolgersi a Dio sembra diventato ormai un residuo di pietà popolare, ricordo di decenni passati».

PREGHIERA

Invece, ecco che i nostri padri «avevano maturato una convinzione diversa e ci hanno lasciato questi santuari a testimonianza della loro fede nella quale hanno visto sostegno e protezione». Ecco, allora, che «in questo dialogo tra la nostra fede e la nostra ingegnosità e perizia, ho visto qualcuno indifferente nei confronti di Dio, qualcuno arrabbiato, qualcuno mercanteggiare con Lui (dico una preghiera per avere in cambio qualcosa); ho visto anche usare e strumentalizzare Dio e tutto quanto è collegato a Lui; ho visto anche persone che hanno saputo rivolgersi di nuovo a Lui e dopo tanto tempo, umilmente, hanno espresso una preghiera». La riflessione del Presule è proseguita esaminando quel che emerge di noi nelle prove, come reagiamo di fronte alle paure, alla morte, all'angoscia. «Anche i santi, e fra questi, Antonio, ci portano a verificare i nostri sentimenti con quelli di uomini e donne che la Chiesa ha riconosciuto come esemplari». E dunque, la preghiera particolare è: «per intercessione di Maria, Madre santissima del Signore e di sant'Antonio, nostro patrono, ci venga accordato il dono della vera conversione del cuore».

DELEGATO PONTIFICIO

In precedenza, la messa per gli associati del Messaggero di sant'Antonio, era stata officiata dal delegato pontificio Fabio Dal Cin, che aveva incentrato l'omelia sul Taumaturgo: «Uomo tutto di Dio, tutto per il Vangelo e tutto per i poveri e i più bisognosi». Ottocento anni dopo la vocazione francescana del Taumaturgo, monsignor Dal Cin ha sottolineato come il suo cammino spirituale non fosse stato facile, «anche per la mediocrità morale e spirituale della società del suo tempo». Il cristianesimo, proprio secondo l'esempio di frate Antonio, non è un fatto di «buone abitudini», ma di fede; è infatti la Parola di Dio «che rigenera la fede, perché la fede non è un pacchetto ricordo del passato, bensì il legame profondo con Cristo Sant'Antonio si è donato a tutti, ma ha privilegiato i poveri. Decidere di vivere da cristiani comporta il coraggio di fare scelte autentiche, che sono le scelte ispirate dall'amore per Dio e per il prossimo». La conclusione del Presule è nell'impressione che oggi sant'Antonio ci dica: «Non perdere di vista i segni che il Signore ci ha dato anche in mezzo a questa prova dell'emergenza sanitaria».

Giovanni Lugaresi

