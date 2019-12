LE CELEBRAZIONI

PADOVA Gesù il porto sicuro: questo il tema della messa di Natale celebrata, da ormai tre decenni, dai Padri Missionari Comboniani che ha portato centinaia di fedeli nell'atrio della Stazione.

La celebrazione, presieduta da monsignor Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi, si è rivolta come da tradizione principalmente ai poveri, agli immigrati, alle persone senza fissa dimora ed ai viaggiatori che la sera della Vigilia si sono trovati a scendere da un treno o ad attenderlo ma sono stati tanti i padovani che hanno voluto unirsi alla celebrazione. Il tema scelto dai missionari Comboniani è stato concretizzato da una piccola àncora da barca sulla quale riposava Gesù bambino, che è stata passata tra i fedeli. Gesù che si fa garante dei veri valori dell'uomo contro violenza, arroganza e una società che troppo spesso non considera il valore della vita umana. In questo scenario Gesù è il porto sicuro al quale approdare. Al termine della messa, come di consueto, i volontari hanno offerto a tutti i presenti panettone e bevande calde.

L'OMELIA

Alle 23 in cattedrale il vescovo Claudio Cipolla ha celebrato la nascita di Gesù in un Duomo affollato. Sull'altare, a condividere il momento di preghiera e di accoglienza e gioia, come ha ricordato monsignor Claudio augurando nuon Natale a tutta la comunità, l'Arcivescovo Sawa e il Vescovo Diodoro, ortodossi della Chiesa Russa. Il Vescovo Cipolla ha incentrato la sua omelia sul concetto di inciampo. «Sarà capitato a tutti di inciampare; e sarà pure successo di inciampare in oggetti di valore. In qualche racconto o fiaba l'oggetto in cui si inciampa è un tesoro: sarebbe una fortuna o una Grazia molto grande. Anch'io sono inciampato in questi ultimi giorni di preparazione al Natale in situazioni che non avevo previsto, in cui mi sono trovato - ha esordito il Vescovo - Sono stato a uno spettacolo realizzato dagli ospiti della Divina Provvidenza a Sarmeola. Il ritmo lento del loro incedere, le scene realizzate solo con movimenti del corpo, senza parole; le musiche tranquille mi hanno fatto inciampare nel silenzio. Ho dovuto rallentare i miei pensieri e le mie preoccupazioni e prima subire e poi gustare il silenzio».

LA VICINANZA

Un inciampare non solo all'Opsa, dove il Vescovo ha celebrato anche la messa nella mattina di Natale, ma un inciampare accaduto più volte anche nei giorni precedenti. «Inciampare mi ha costretto ad aprire gli occhi, ad avere un sussulto di energia. Vi invito a osservare meglio: stiamo inciampando nella carne di Gesù, il figlio di Dio era lui il silenzio e nel silenzio, era lui l'amore e nei segni di amore, era lui la Giustizia e nei cammini di giustizia, era lui la Pace e nei costruttori di pace: è lui che urtiamo e nel quale questa notte inciampiamo. Forse non è immediatamente riconoscibile: è piccolo, in un angolo di una mangiatoia di una stalla, un bambino come tanti altri, figlio di gente di passaggio. Ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il mondo. Questa pietra in cui abbiamo inciampato era ed è un vero tesoro prezioso: Cristo Signore».

