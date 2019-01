Le categorie: «Serve un ragionamento più vasto sullo smog»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Il nuovo orario nel quale possono circolare i furgoni euro 4 è accolto con favore dalle associazioni di categoria che sottolineano però come cambiare di continuo le regole crei solo caos e reclamano un tavolo, come proposto dalla Provincia, più ampio possibile dove affrontare il problema in maniera strutturale. «Positiva l'apertura dell'amministrazione che si è resa evidentemente conto dei problemi causati dal blocco ma si tratta dell'ennesima modifica in corsa - dice Filippo Segato segretario Appe - se non fosse tragico...