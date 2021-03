LE CATEGORIE

PADOVA Fine settimana da tutto esaurito per parrucchieri, acconciatori ed estetiste, ai quali però la zona rossa ora fa abbassare definitivamente le serrande. La prospettiva di avere capelli e unghie in disordine ha mobilitato i padovani: tanto sabato quanto ieri parrucchieri, estetiste e barbieri, soprattutto in città dove un'ordinanza ad hoc consente le aperture festive, sono stati letteralmente presi d'assalto.

IL FENOMENO

«Sì, effettivamente è così conferma il presidente di Confartigianato Veneto Roberto Boschetto A Padova l'80% di queste attività ha tenuto aperto e ha lavorato tantissimo. In provincia, si è registrata la stessa tendenza nei Comuni in cui era concessa anche l'apertura festiva». Detto questo, però, Boschetto non fa nulla per nascondere tutta la sua amarezza per l'arrivo della zona rossa che, già da oggi, farà scattare la chiusura di barbieri e acconciatori. «Sinceramente si tratta di una decisione incomprensibile dice ancora il numero uno degli artigiani padovani Poche categorie hanno adottato misure di sicurezza come i parrucchieri. Qualcuno si è dotato anche di costosissimi sistemi per la purificazione dell'aria. Nonostante questo, ora devono abbassare le serrande. L'unico risultato che otterrà questo provvedimento è che, già da domani, i dipendenti dei saloni costretti a chiudere, andranno a lavorare in nero in giro per le case».

In segno di solidarietà nei confronti della categoria, ieri mattina l'assessore al Commercio Antonio Bressa è andato a farsi dare un spuntatina ai capelli dal barbiere dei vip Lino Fabian. «Questa volta la zona rossa non ci coglie di sorpresa ha scritto sul suo profilo Facebook l'assessore - Grazie a Lino e a tutti i parrucchieri di Padova che stanno facendo un tour de force prima dello stop di domani. Speriamo che duri il meno possibile».

IL BILANCIO

A fare un bilancio a tinte fosche del fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle provvede il segretario dell'Appe Filippo Segato. «Possiamo tranquillamente dire che tanto sabato quanto domenica è andata molto male scandisce l'esponete dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori La gente ormai è angosciata e non ha neanche più voglia di andare al bar o al ristorante. Tanto sabato quanto domenica anche l'asporto è rimasto al palo». «La situazione dei ristoranti dei colli è drammatica rincara la dose Segato In molti hanno fatto le pulizie e, se va bene, apriranno tra un mese, tanto sanno che a Pasqua non lavoreranno. In compenso in questi giorni ai pubblici esercenti sta arrivando il bollettino per il pagamento del canone Rai, un bollettino da 400 euro. Come se non bastasse, il Comune di Padova sta inviando le richieste di pagamento per l'occupazione di suolo pubblico relative ai mesi di gennaio e febbraio 2020».

«La gente non ha più voglia di niente e non va più a fare shopping, quindi questo fine settimana di affari se ne sono fatti pochi commenta il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin - Che senso ha andare a comprarsi un vestito per le grandi occasioni quando si sa già che a Pasqua saremo chiusi in casa?». «Quando finirà questa zona rossa conclude sconsolato il leader dell'Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari in troppi non rialzeranno più le serrande. Non è più solamente un problema di spese insostenibili: in tanti, infatti, non riescono più ad avere un prospettiva e vedono tutto nero».

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA