PADOVA Bene il ritorno in zona gialla ma non facciamoci prendere la mano. Le associazioni di categoria lanciano un messaggio chiaro: continuiamo sulla via della responsabilità e conserviamo la prudenza. E si rivolgono al governo sui ristori che non bastano. «In città qualcosa si muove ma siamo comunque al 50 per cento della potenzialità fa notare Filippo Segato, segretario dell'Associazione provinciale pubblici esercizi I ristoratori dei Colli sono imbufaliti per l'attivazione della zona gialla il lunedì anziché la domenica, quasi nessuno è andato a pranzo oggi (ieri, ndr) e per loro è come se la riapertura fosse sabato prossimo. Sono molto amareggiati. Per il resto i pranzi fatti sono quelli dei lavoratori, coloro che nelle settimane appena trascorse prendevano il cibo da asporto quindi per i ristoranti non è cambiato moltissimo nei giorni feriali. Diciamo che la torta a cui si attinge è più o meno sempre la stessa».

Con il ritorno in zona gialla, inoltre, è venuta meno la necessità di istituire un servizio mensa, tanto rincorso nelle scorse settimane da creare un caso e costringere il prefetto Renato Franceschelli a stringere le maglie dei permessi, visto il comparire di diversi furbetti.

«Ricordiamo che non è un liberi tutti, dobbiamo mantenere la prudenza dice Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Il problema economico sta diventando sempre più pesante. Questo aprire e chiudere in continuazione fa molto male alle imprese, non permette alcun tipo di programmazione. Cerchiamo di fare il possibile almeno per restare in zona gialla, così da poter continuare a lavorare in modo quasi normale e restare a galla. Evitiamo inutili assembramenti e rispettiamo le regole».

C'è un punto dolente per il mondo della ristorazione ed è quello dei grossi ritardi nel pagamento dei ristori. «Si è verificato un disallineamento dei codici Ateco per cui attendiamo ancora i ristori del decreto di novembre e per i prossimi ancora non abbiamo ricevuto istruzioni spiega Segato Mancano anche i pagamenti delle domande per il bonus della filiera della ristorazione, un versamento fino a un massimo di 10 mila euro a fondo perduto che in pratica è un rimborso per le materie prime acquistate. Lo attendiamo da novembre».

Doveva esserci anche un decreto ristori 5, che però si è arenato con la crisi di governo che si è aperta nei giorni scorsi, nonostante sia tutto pronto per l'approvazione. «I ristori sono stati assolutamente insufficienti, per tutte le categorie economiche aggiunge Rossi Il nostro appello è di evitare nuovi ristori puramente simbolici e optare per dei rimborsi confrontando il fatturato del 2020 e quello del 2019. E basta con la divisione per codici Ateco, tutta la filiera è stata danneggiata. Il nostro obiettivo deve essere mantenere l'occupazione con lo stesso stile di vita, o quanto più possibile simile, a quello a cui siamo abituati. Le imprese non ce la fanno più».

Si.Mo.

