IL RITORNOPADOVA Anche all'Oic della Madria tornato le visite in presenza. Per il momento, però, non saranno rimossi i divisori di plexiglass che, in questi mesi, hanno permesso gli incontri a distanza di sicurezza. Dopo 14 mesi vissuti drammaticamente, le case di riposo padovane cercano, dunque, di ricominciare a vivere. Una decina di giorni fa, infatti, la conferenza delle Regioni ha messo nero su bianco un protocollo avvallato dal...