PADOVA Si sono divise tra lazzaretti e fortezze inespugnabili per il coronavirus dal 21 febbraio a oggi. Le case di riposo sono entrate nel dibattito pubblico prepotentemente con l'avvento della pandemia ma ci sono ancora diversi problemi da risolvere.

Per questo Roberto Volpe, presidente dell'associazione nazionale di coordinamento degli organismi di assistenza pubblica (Ancora) e dell'Unione regionale istituti per anziani (Uripa) del Veneto, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Stefano Bonaccini e a tutti i parlamentari. I punti in questione sono la necessità di un sostegno economico e l'urgenza di rimediare alla carenza di medici e infermieri specializzati.

«Nessuno di noi può dimenticare che in quei mesi (durante il picco della pandemia, ndr) non avevamo a disposizione dispositivi di protezione individuali, non vi erano tamponi per il controllo del diffondersi del contagio, i ricoveri ospedalieri dei nostri ospiti anziani contagiati ci erano rifiutati adducendo che eravamo alla stregua delle regole della medicina di guerra (una situazione che in Veneto non si è verificata ma in altre regioni sì, ndr) - scrive Volpe - E il nostro personale, infermieri e operatori sociosanitari, veniva assunto in massa dalle aziende sanitarie. Eravamo obbligati ad acquistare mascherine chirurgiche a prezzi dieci volte superiori al valore di mercato. Questo evento pandemico ha messo in luce tutta la fragilità del sistema, per effetto di una disattenta e decennale azione di politiche nazionali».

In uno scenario simile, Volpe spiega che le direzioni delle case di riposo hanno dovuto affrontare costi ingenti per adeguare gli edifici o acquistare tecnologia utile a tutelare gli ospiti dal contagio, per non parlare dell'assunzione di personale aggiuntivo. «Stimiamo che per posto letto accreditato i costi si aggirino intorno ai 160 euro al mese, che diventano 1.440 se consideriamo il periodo da marzo a dicembre 2020, quando siamo stati colpiti dal virus - sottolinea - Chiediamo quindi una contribuzione straordinaria, anche perché con il blocco delle entrate durante il lockdown le perdite sono diventate davvero ingenti».

A preoccupare è anche la mancanza di personale formato in Geriatria. Durante il periodo peggiore della pandemia questa carenza si è resa evidente nel momento in cui un dipendente si ammalava o era stato a contatto con un positivo e quindi doveva rimanere in quarantena per 14 giorni, non potendo quindi andare a lavorare. «Se non si interviene subito con azioni straordinarie, la mancanza di personale potrebbe avere per le persone anziane non autosufficienti ospiti delle strutture conseguenze ben più tragiche del Covid-19 - sostiene Volpe - Manca personale infermieristico ma anche medici geriatri. Professioni indispensabili per dare adeguate risposte ai bisogni che questa popolazione anziana oggi richiede e che richiederà ancora di più nei prossimi anni».

Volpe fa poi notare che all'interno della commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria agli anziani, non ci sono persone che vengano dal mondo delle case di riposo: bisogna includere membri che abbiano esperienza nel settore.

