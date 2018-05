CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE AZIENDEPADOVA Tra pochi mesi compirà sessant'anni di storia, il fatturato si attesta sui 10 milioni di euro e l'export oltreoceano naviga da anni a gonfie vele. Parliamo di un'azienda storica, solida e conosciuta. Ma evidentemente non basta. La Peruzzo Srl di Curtarolo, specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, vive un paradosso: cresce anno dopo anno, ma non riesce in alcun modo ad assumere i dipendenti che cerca. E il suo, nel Padovano, non è affatto un caso isolato: lo scorso novembre...