Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISPOSTAPADOVA Il generale comanda, il territorio risponde. L'altro ieri a Padova Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza covid, è stato chiaro. «A giugno vaccineremo anche nelle aziende». Ebbene sappia che così come il Veneto è in testa alle classifiche come percentuale di vaccinati agli ottantenni e settantenni lo sarà anche per le aziende che si sono messe in coda per diventare hub vaccinali. Sono già 314 le...