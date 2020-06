LE ATTIVITÁ

PADOVA Da una parte il boom di estetisti e parrucchieri, dall'altra il crollo dei locali che lavorano soprattutto con le pause pranzo. Da un lato la buona risposta di mercati e negozi sotto casa, dall'altro lo scenario a tinte cupe per i settori del turismo e dell'abbigliamento. È un puzzle con tanti tasselli diversi quello composto da Confesercenti per immortalare la situazione delle attività in provincia. A tre settimane dalla ripartenza c'è chi sorride e chi è infuriato. La distinzione emerge anche da un sondaggio promosso dalla stessa associazione tra 200 esercenti: la metà è soddisfatta delle vendite di questa fase 2, l'altra metà non lo è affatto.

IL COMMENTO

«Un'analisi delle tre settimane dalla riapertura, accompagnata anche dalla riapertura domenicale dei centri commerciali e della grande distribuzione, ci permette una prima valutazione - esordisce il presidente Nicola Rossi -. Va sottolineato come i consumatori si stiano abituando a convivere con il Covid. Se nei primi giorni c'era un'attenzione totale alle modalità di organizzazione del negozio per garantire la sicurezza rispetto al virus, in questi ultimi giorni la sensazione di sicurezza' è molto aumentata. Oggi sono soprattutto gli esercenti che devono invitare la clientela alla pulizia delle mani ed all'utilizzo delle mascherine, e ormai la totalità delle attività. Almeno sei imprese su dieci continuano a lavorare in perdita con il solo obiettivo di soddisfare e fidelizzare la clientela».

I SETTORI

Sono bar, ristoranti, negozi d'abbigliamento e di articoli per l'arredamento le attività appartenenti ai settori più in difficoltà. A questi si aggiungono ovviamente hotel e bed and breakfast, con un tracollo verticale dai primi di marzo ad oggi. «Continua a soffrire il settore moda anche se, nell'onda della riapertura e dello spostamento della data di avvio dei saldi al 1° di agosto, c'è un po di fiducia da parte dei commercianti. Ma al di là delle speranze - sottolinea Rossi - il dato è pesante con un -65% nel periodo marzo-maggio che arriva ad un -75% considerando solo le calzature».

Nei bar e ristoranti l'adozione delle regole di convivenza con il Covid pesa in modo notevole. «Nei ristoranti che lavorano prevalentemente con i pasti a mezzogiorno - spiega ancora il presidente - abbiamo avuto la riduzione dei posti di due terzi e i ricavi di queste prime tre settimane a malapena raggiungono il 40% di quelli del 2019. Difficile anche la situazione per i ristoranti che operano prevalentemente di sera. Ci sono segnali positivi di qualche ripresa ma ancora molto lontana dal pre-Covid. E' evidente che le famiglie ancora non sono tornate alla normalità nella fruizione dei ristornati e pizzeria. Rimane positivo l'andamento delle gastronomie e delle pizzerie per asporto. Il fenomeno della movida riguarda un numero limitato di pubblici esercizi. Non va quindi generalizzata l'immagine di bar strapieni di giovani che bevono spritz. La stragrande maggioranza di bar e ristoranti della provincia stanno faticando, e non poco, a convivere con le linee di indirizzo per la difesa dal contagio». Continua invece la ripresa dei centri benessere e della bellezza, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019, ma con un -70% nel periodo marzo -maggio.

LO SPIRITO

«Stiamo dimostrando la nostra capacità di convivere con il virus e di saperci organizzare per un perfetto servizio ai clienti - conclude Rossi -. Il dato positivo che continuiamo a sottolineare è che in questi mesi di lock-down il consumatori hanno riscoperto il negozio sotto casa che ha garantito sicurezza e servizio a domicilio. Secondo i negozianti del settore alimentare in questi due mesi nei loro negozi sono entrati o hanno fatto acquisti almeno un 40% di nuovi consumatori. Non solo: anche in queste tre settimane almeno 7 consumatori ogni 10 sono tornati ad acquistare nei negozi di vicinato. Le piccole imprese ci sono, ma vanno sostenute».

G.Pip.

