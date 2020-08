La Confesercenti padovana plaude alle iniziative dell'assessore al Commercio Antonio Bressa di un Ferragosto con manifestazioni diffuse nell'intero centro storico. «L'avere decentrato la giornata di Ferragosto dal Prato della Valle - dichiara Francescon - ha risposto ad una serie di problemi che, al di là dell'emergenza covid, c'erano anche negli altri anni».

«Prima di tutto un concentrarsi eccessivo di persone, viabilità con conseguenti problemi di intasamento e sicurezza in un'unica località della città, Prato della Valle, in secondo luogo la conseguente difficoltà dei locali della zona di rispondere in modo completo alle straordinarie esigenze dei visitatori, ed ancora il resto del centro storico alquanto poco frequentato». «Questa esperienza di manifestazioni diffuse, nata in parte dagli obblighi imposti dall'emergenza covid, ha dimostrato come alle persone, anche ai più giovani, interessi la possibilità di creare socialità più che la grande manifestazione o il grande artista secondo le occasioni. Non solo, ma una serie di iniziative diluite nella città fa sì che l'afflusso delle persone sia maggiore, più tranquillo e più sicuro per la città». «Avanti così quindi, prevedendo che in futuro siano quasi tutte le iniziative a trovare un respiro in più aree della città. Vanno valorizzate sempre di più le aree meno frequentate sia del centro storico, ma anche dei quartieri, va potenziata la capacità di attrazione dell'intera città sapendo che oggi, alcune aree del centro storico non hanno bisogno di altre iniziative attrattive ma che i flussi dei visitatori devono trovare altri punti di interesse creando in questo modo maggiori presenze e più vitalità nell'intera città».

