LE AREE VERDI

PADOVA Nonostante la zona rossa, per il momento i parchi pubblici e gli argini rimarranno aperti. Per garantire il distanziamento sociale, però, saranno in servizio 7 pattuglie della Polizia locale. Per ora uno dei maggiori timori dei genitori con i figli alle prese con la didattica a distanza pare non sia destinato a materializzarsi. Contrariamente al lockdown dell'anno scorso, infatti, non scatteranno i lucchetti per i parchi pubblici presenti in città. A confermarlo è stato ieri l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina. «Sì, per il momento resteranno aperti ha spiegato ieri l'esponente della lista Giordani - all'interno dei nostri parchi sarà possibile effettuare attività fisica individuale e i genitori potranno portare i loro figli a giocare». «Naturalmente siano perfettamente consci che si tratta di luoghi dove molto spesso il distanziamento sociale viene meno ha aggiunto proprio per questo già da lunedì 7 pattuglie dei vigili controlleranno sistematicamente i parchi perché i grandi e i più piccoli rispettino le norme».

Le stesse squadre saranno presenti anche lungo gli argini per verificare che non ci siano sovraffollamenti. «Il nostro obiettivo è quello di mantenere le aperture tanto dei parchi, quanto degli argini ha detto ancora Bonavina Tutto dipenderà, però, dal comportamento delle persone. Se tutti rispetteranno le regole, tutto resterà aperto. Diversamente sarà necessario prendere provvedimenti diversi».

Insomma, il messaggio è chiaro: aree verdi e argini restano fruibili se tutti rispettano le regole. Diversamente si torna alla situazione di un anno fa. A dire il vero, anche l'anno scorso il Comune all'inizio del lockdown aveva tenuto duro e lasciato aperti argini e aree verdi. Una circostanza che, però, complice il clima primaverile, aveva causato infiniti assembramenti. Da qui la decisione di chiudere entrambi. Non solo. La situazione era diventata talmente critica che, a un certo punto, il sindaco Sergio Giordani era stato costretto a chiudere al pubblico addirittura i cimiteri. Ora ci si augura che provvedimenti di questo tipo rimangano solamente un brutto ricordo e che i padovani abbiano fatto tesoro dell'esperienza fatta loro malgrado.

Alberto Rodighiero

