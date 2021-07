Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE AMMINISTRAZIONIPADOVA Il progetto presentato ieri è stato definito «un risultato storico» anche dai sindaci presenti, sia perché se ne parlava da almeno quattro decenni sia perché per a prima volta non si è ragionato con una logica di campanile. Si è lavorato in sinergia non puntando a impedire il traffico nel proprio Comune incuranti del fatto che così su sarebbe riversato sui territori vicini, ma si è ragionato in ottica di...