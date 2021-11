Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE AGEVOLAZIONIABANO TERME Si è concluso ieri nel tardo pomeriggio, al termine di un'altra giornata molto difficile, il click day per l'erogazione del bonus termale. Il funzionamento del sito di Invitalia era andato subito in blocco dalle 12 di lunedì, costringendo l'ente che aveva il compito di certificare le operazioni di accredito dei 200 euro a posticiparle di 24 ore, con l'assicurazione che non si sarebbero più verificati intoppi....