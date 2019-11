CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ADESIONIPADOVA Note catene di abbigliamento e pregiate botteghe di pelletteria, erboristerie e negozi di arredamento. Ma anche rivenditori di cellulari, gioiellerie, librerie e molto altro. Sono oltre duecento i negozi padovani, quasi tutto nel cuore della città, che aderiscono a questa edizione del Black Friday. Tra le presenze più singolari c'è però anche quella di un concessionario Renault e Dacia che sta ben fuori dal centro, Autobase, in via dell'Artigianato. Per il terzo anno consecutivo metterà sul banco sconti fino al 45% su...