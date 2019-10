CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ACCUSESAONARA Alle nove del mattino il parcheggio di piazza Maria Borgato Soti, davanti al municipio di Saonara, è già pieno. Il notaio Gianluigi Maculan arriva a quell'ora e non immagina minimamente che tra le tante auto in sosta vi siano anche quelle di finanzieri e carabinieri in borghese pronti a setacciare i suoi uffici. Quando varca il cancello dello studio, viene subito raggiunto. «La stavamo aspettando, dovremmo entrare con lei». Otto investigatori salgono al primo piano e vi rimarranno fino a pomeriggio inoltrato, perquisendo...