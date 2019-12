«Lavoro ad Hollywood, è un'esperienza unica»

IL COMPOSITORE

Un diploma al liceo Modigliani di Padova, una laurea in ingegneria del suono a Milano, un master alla Thornton School of Music in Los Angeles. E, soprattutto, una promettente carriera americana. È la storia di Massimiliano Lombardo, 28 anni, volato da Padova alla California per realizzare il grande sogno: lavorare nel mondo delle colonne sonore cinematografiche. Negli ultimi anni ha collaborato a musiche per la Formula 1, per videogiochi fra cui Star Wars Battelfront II e per film come Finché morte non ci separi.

Massimiliano, in cosa consiste il suo lavoro?

«Sono un compositore e arrangiatore di musiche per film ma lavoro anche per videogiochi ed eventi sportivi. Sono cresciuto a Padova, città alla quale sono ancora molto legato, e attualmente lavoro a Los Angeles nell'industria cinematografica hollywoodiana».

Quando hai deciso di trasferirti dall'altra parte dell'oceano?

«Andai negli Stati uniti per la prima volta nel 2013, a New York per un corso di musica elettronica durata alcuni mesi. Mi sono subito innamorato del posto e ho capito che c'era un altro ritmo, un'altra aria. Ho iniziato a ricevere delle proposte e, quando sono tornato in Italia, ho deciso che avrei provato a proseguire la mia carriera negli Stati Uniti».

Ci è riuscito?

«È andata bene, perché durante gli studi si sono aperte varie porte con diverse proposte interessanti, per cui nel 2015 ho deciso di fare un salto importante e stabilirmi. Ormai sono qui da quattro anni e mezzo».

Lavorare nello stesso campo in Italia sarebbe stato impossibile?

«Io avevo già iniziato a lavorare in Italia per alcuni cortometraggi. Però mi sono reso presto conto che le opportunità in America erano molte di più. La principale differenza che ho trovato è legato al budget. Qui in America ci sono molte più risorse per molti progetti televisivi, cinematografici e legati ai videogame, soprattutto a Los Angeles. L'età dell'oro è finita anche per i compositori, ma in America la produzione è talmente ampia che il lavoro c'è comunque sempre e c'è moltissima diversificazione. Con questi budget è possibile riuscire ancora a puntare sulla collaborazione con musicisti anziché sulla musica realizzata al computer. Qui ci sono orchestre che hanno vera tradizione cinematografica, per me è un'esperienza unica».

Altre differenze?

«C'è una cultura diversa, né migliore né peggiore. Qui in America corrono e c'è un bisogno di avere una produttività altissima costante. Gli stimoli sono tanti, ma il rovescio della medaglia è che non si fermano proprio mai».

Tornerai a Padova?

«Dell'Italia mi mancano tante cose, la mia famiglia, ma anche l'atmosfera e la storia dei nostri centri cittadini. Adoro fare base a Los Angeles e per il momento mi vedo qui, ma non escludo la possibilità di cambiare un domani. Sono sempre aperto alle possibilità, con la tecnologia di oggi si possono fare anche collaborazioni a distanza»

