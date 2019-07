Lavori sulla rete idrica: stop al traffico altri 2 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rimarrà chiusa al traffico ancora due giorni, oggi e domani, via Montà. Le modifiche della viabilità sono scattate il 14 aprile per lavori strategici sulla rete idrica. Per i residenti è garantito l'accesso solo da via Bronzetti. Nello stesso periodo e per lo stesso motivo è chiusa anche la stazione ecologica Euganea: i cittadini possono conferire i rifiuti ingombranti negli altri tre centri attivi in città, aperti anche la domenica (alla Guizza in via Pontedera, alla Stanga in via Corrado e in zona industriale lungo corso Stati Uniti)....