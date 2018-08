CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORIPADOVA Il Comune mette in gara la trasformazione di piazzale Boschetti in parco pubblico e Giordani lancia la sua sfida al governo: «Se non arrivano i soldi del bando periferie, il progetto lo finanziamo con i nostri soldi».UFFICIALECon una determina dirigenziale licenziata martedì scorso, palazzo Moroni ha autorizzato la messa in gara del progetto di riqualificazione di piazzale Boschetti che verrà cosi trasformato in un parco intitolato a Tito Livio. L'importo dei lavori a base di gara è di 1,9 milioni di euro. Il progetto, in...