Lavori a tempo record: consegna tra un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOPRALLUOGOPADOVA A stare appollaiati sull'ultimo sedile della balconata, alti 16 metri da terra, verrà quasi la vertigine visto che il relatore starà a 47 metri di distanza, sei piani sotto.È un'immagine per dare l'idea dell'imponenza del centro congressi in costruzione, capienza 3.500 persone, il più grande del Veneto. Siamo entrati per la prima volta nel cantiere aperto da un anno. Le opere di muratura sono già state ultimate, ora stanno nascendo gli impianti. All'esterno siamo ancora al grezzo, nel senso che la bellezza che verrà...